Paritarias bonaerenses: los gremios le dicen "no" a Axel Kicillof y peligra el inicio de clases

En el inicio formal de las paritarias estatales bonaerenses 2026, gremios docentes y estatales le marcaron la cancha a Kicillof rechazando el ofrecimiento de aumentar un 2% los sueldos . Es de destacar que la paritaria debió hacerse por Zoom para evitar que facciones gremiales de izquierda que protestaban en la sede del ministerio de Trabajo escrachen a funcionarios y sindicalistas.

“La convocatoria fue virtual, porque los gremios de izquierda no están pudiendo contener a las bases. Tanto Suteba (el gremio docente conducido por Baradel) y ATE están teniendo muchos problemas internos", sostuvo un dirigente gremial, un poco enojado al enterarse cuando estaba llegando a La Plata que las paritarias eran por Zoom.

Los primeros en rechazar la oferta de Axel Kicillof fueron los representantes del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense, quienes consideraron insuficiente el ofrecimiento de los negociadores del ejecutivo provincial, por lo que la paritaria docente paso a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Una hora después ocurría los mismo en el encuentro paritario con los gremios estatales de la administración central enrolados en la ley provincial 10.430.

Cabe destacar que la FEB, uno de los gremios mayoritarios docentes, alertó que si el Gobierno no recompone el poder adquisitivo del salario docente está en riesgo el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires. No descartaron realizar un paro la próxima semana.

El escenario que deberá enfrentar Kicillof es complejo ya que por primera vez en 7 años inauguraría el inicio del ciclo lectivo con un paro docente en ciernes.

Paritaria docente El ultimo registro fotográfico presencial de la paritaria docente bonaerense fue a mediados de enero

Según fuentes consultadas por MDZ en la cartera laboral, la intención del ejecutivo provincial era cerrar hoy un 2% de aumento en los haberes de febrero, pagaderos en marzo, y volver a convocar a las paritarias en abril. Por lo que no vieron venir, presionados por las bases, el rotundo rechazo de los gremios estatales y docentes a la oferta.

Como dijo a este diario un representante gremial, "en los contactos previos avisamos que había que recomponer el poder adquisitivo del salario estatal que viene muy rezagado frente a la inflación. Y ofrecen un 2%, están fuera de foco".

En dialogo con este diario, el secretario Adjunto de UPCN provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Oyarzabal, dijo que "valoramos la convocatoria a paritarias cortas, hay una incertidumbre muy grande, por el cambio del titular del Indec, de cuanto va ser la inflación, por lo que es imposible pensar a mediano plazo, este formato que propone la provincia nos cerraba, pero el ofrecimiento es totalmente insuficiente".

El negociador paritario de UPCN bonaerense agrego: "Lo ofrecido no ameritaba demasiado, análisis ni consultas. Había un compromiso de recuperar lo perdido por la inflación del 2025 que no se vio plasmado en el ofrecimiento, que ni siquiera iguala la inflación actual".

Cabe recordar que, tras el cierre paritario de enero, la Provincia aplicó una mejora del 4,5% (compuesta por un 1% retroactivo a diciembre y un 2% propio de enero, sumando proporcionales). Los gremios de estatales y una parte de los docentes aceptaron la oferta bajo la condición de una reapertura inmediata para discutir salarios en febrero.

El fantasma de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

La preocupación de los gremios estatales y docentes está centrada en la recuperación del poder adquisitivo del salario del trabajador estatal, por lo que la semana próxima esperan recibir una oferta superadora, en un contexto donde los negociadores de Kicillof anticiparon que la situación fiscal de la provincia es muy compleja. "No saben hasta donde van a poder mejorar la oferta inicial", dijeron. Según estimaciones de los gremios, la brecha negativa acumulada desde la última oferta ronda los 5 puntos.

En tanto, los gremios dejaron en claro, antes de que se cierre el Zoom, que esta vez no estaban dispuestos a aceptar "cualquier mierda" que les tiren.

El plazo para la liquidación de sueldos se acerca y el margen de maniobra para el ejecutivo bonaerense es cada vez más estrecho, motivo por el cual, de no mejorar la oferta se avecina un año muy conflictivo, por presión de las bases, en la relación de Kicillof con los gremios estatales y docentes.