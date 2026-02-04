Luis Caputo dijo que Javier Milei no apoyaba la nueva herramienta de Lavagna para medir la inflación y anunció que harán otra

A dos días se la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC , el ministro de Economía, Luis Caputo , afirmó que él y el presidente Javier Milei no estaban de acuerdo con cambiar la metodología para medir la inflación que proponía el exdirector del organismo y aseguraron que estaba desactualizada.

En ese sentido, anunció que llevarán adelante un nuevo sistema "cuando termine el proceso de desinflación".

En diálogo con LN +, señaló que no estaban de acuerdo “técnicamente con cambiar el índice" y argumentó: “La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora, es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas".

“Probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con antes", señaló el funcionario, quien agregó: "Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos midiendo siempre y realizar una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales".

De igual modo, trató de desdramatizar la interna por la abrupta salida del economista: "No hay nada que ocultar. Lavagna pensaba que para enero ya iba a poder estar el nuevo índice, pero vino el ataque político que hubo el año pasado y eso pegó en el riesgo país y en la inflación. Marco dijo que ya había anunciado la implementación del nuevo índice y que iba a quedar mal si no lo hacía".

Acerca de Pedro Lines, reemplazante de Lavagna, el ministro lo elogió: “Intachable es poco, es un técnico brillante, respetadísimo".

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda atribuyó los movimientos en el mercado a factores internacionales: "Hay bonos que se ajustan por inflación, si hubiera alguna duda con el índice, lo primero que se vería perjudicado serían estos bonos. No solo no se movieron, sino que fueron los únicos que tuvieron impacto positivo".

Luis Caputo sostuvo sus críticas a la industria textil

Horas después de fuertes cruces que mantuvo con sectores textiles al afirmar que no compra ropa en el país, el ministro ratificó su postura para la importación de esos productos: "Estamos viendo que una economía abierta claramente favorece a la gente", afirmó.

"Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina”, había dicho Caputo días atrás en una entrevista.

Caputo recalcó que "el modelo de la economía cerrada que supuestamente favorece la producción nacional" el resultado fue "14 años sin generar empleo, 11 años sin crecimiento y 57% de pobreza".