"A los tiros con Toto": qué hay detrás de la abrupta renuncia de Marco Lavagna en el Indec

La salida de Marco Lavagna al frente del Indec fue tan rauda como esperable a la vez. Si bien su renuncia se concretó luego de la entrevista que dio este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo , quien anticipó una inflación igual o menor al 2,5% en enero, el funcionario venía con una dificultosa relación en los últimos meses, en especial desde que se empezó a diagramar el nuevo esquema de mediciones de los precios.

Lavagna fue uno de los de los dirigentes que respondían a Sergio Massa que continuaron en la gestión libertaria. Se enmarcó en una permanencia masiva de hombres y mujeres que, llamativamente, perduraron semanas, meses y otros siguen entremezclados dentro de las estructuras libertarias en el Estado.

Apenas asumido, Javier Milei buscó dar un mensaje de transparencia en el Indec , sabiendo la pesada herencia del kirchnerismo de la mano de Guillermo Moreno, y había buenas referencias acerca de la tarea que venía realizando Lavagna, quien asumió en 2019 en el Gobierno de Alberto Fernández.

Luego de un año de trabajo técnico y de perfil bajo, el vínculo empezó a deteriorarse desde el momento que la gestión libertaria empezó a hablar de cambiar la metodología de medición de la inflación.

" Ahora venía a los tiros con Toto (Luis Caputo) y varios más . Media mal la balanza turística y para muchos aún respondía a Massa. Con el nuevo sistema de medición se necesita otro perfil", señaló un miembro del Gabinete, en diálogo con MDZ .

Sede del INDEC Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

La disputa técnica con Luis Caputo y el cambio en la medición de precios

Desde el Frente Renovador salieron al cruce de estas aseveraciones de la Casa Rosada. “No hay relación con él hace tiempo. El año pasado Sebastián Galmarini, Cecilia Moreau y varios dirigentes del FR criticaron los números del INDEC porque les daban diferente a la realidad”, sentenció este lunes a este medio una fuente cercana del tigrense.

El entorno de Lavagna no refiere expresamente a que el Gobierno busca “retocar” maliciosamente el índice de inflación, pero sí da cuenta que había diferencias de criterio sobre cómo y cuándo implementar este nuevo índice.

Lo reconoció el propio Caputo, tras conocerse la noticia: “Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”.

“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual. Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, argumentó el titular del Palacio de Hacienda.

Incertidumbre interna y el fantasma de la intervención de 2007

Pese a los dichos de Caputo, personal del organismo manifestó su malestar por dos aspectos. El primero tiene que ver con este debate sobre el nuevo sistema de cálculo de la inflación.

“Nos llama poderosamente la atención, nos pone en alerta la renuncia de Lavagna a 8 días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones del nuevo sistema. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública”, expresaron referentes dentro del área.

“Nos parece un deja vu porque en una fecha parecida del 2007 se intervino políticamente nuestro organismo porque no gustaba el dato del IPC de enero 2007. Esperamos que el próximo 10 de febrero salga el IPC con las nuevas ponderaciones de la ENGHO 2018/18", concluyeron, haciendo referencia a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

A su vez, Lavagna tuvo que lidiar durante estos dos años con congelamiento de aumentos salariales, en un organismo donde la mayoría son empleados calificados, con grandes conocimientos académicos y con constantes ofrecimientos privados que duplican o triplican con facilidad lo que perciben actualmente en el INDEC.