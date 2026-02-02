La carta de despedida de Marco Lavagna al Indec tras la disputa por el nuevo IPC

El exdirector del Indec , Marco Lavagna , se despidió este lunes del organismo con una carta dirigida a sus trabajadores, luego de presentar su renuncia en medio de la controversia generada por la implementación del nuevo índice de precios al consumidor ( IPC ), prevista para comenzar a regir desde enero.

El mensaje, que circuló por correo interno, concluye con un llamativo llamado a “defender” al organismo y con la expectativa de que se actualice “el marco normativo” que regula su funcionamiento. Lavagna no precisó si esa referencia alude específicamente al IPC. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró en declaraciones radiales que la actualización del índice no será aplicada.

“Queridas y queridos compañeros del Indec: quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del Indec”, abre la carta enviada al personal.

En el texto, Lavagna repasó su gestión al frente del organismo y destacó el recorrido realizado: “Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”.

Más adelante, subrayó la necesidad de que el sistema estadístico se mantenga en constante evolución: “Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente, y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose . En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”.

El economista, identificado con el espacio político de Sergio Massa, también hizo una referencia personal al momento de su salida: “En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa. Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al Indec todos los días”.

En uno de los pasajes centrales del mensaje, puso el foco en los trabajadores del organismo: “Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes. Les deseo lo mejor en lo que viene y confío en que el Indec va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto”.

La carta concluye con un tono afectivo y un compromiso explícito hacia la institución: “Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el Indec siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”.