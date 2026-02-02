Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del INDEC que asume tras la renuncia de Marco Lavagna

Pedro Lines fue confirmado este lunes como nuevo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) , tras la abrupta renuncia de Marco Lavagna . Hasta estas horas se desempeñaba como director técnico del organismo, un cargo desde el cual tuvo un rol central en la coordinación de los principales procesos estadísticos del Estado.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien elogió su desempeño dentro del Indec y adelantó en una entrevista que será quien tome el lugar del economista.

Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría en Economía cursada en el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente realiza una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral , lo que refuerza su perfil técnico orientado al análisis estadístico y al uso avanzado de datos.

Dentro del Indec, estuvo a cargo de la dirección técnica , coordinando la elaboración del programa estadístico anual y supervisando el diseño, la planificación y la evaluación de censos, encuestas e indicadores sociales y económicos. Su función incluyó también el desarrollo de normas y procedimientos metodológicos aplicados a la producción de estadísticas oficiales.

Según consta en sus perfiles profesionales, Lines integra el Grupo de Expertos Asesores de las Naciones Unidas (AEG), que asesora al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA), un espacio clave en la definición de estándares internacionales en la materia.

Entre 2016 y 2018, fue responsable de la compilación de las estimaciones de la Balanza de Pagos, la Deuda Externa y la Posición de Inversión Internacional de la Argentina. Previamente, entre 2011 y 2016, desarrolló tareas en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de ese país.

En paralelo a su trayectoria en la gestión pública, tuvo una extensa labor académica: durante una década se desempeñó como ayudante ad honorem de Econometría en la UBA.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados al área de Cuentas Nacionales. Participó en la construcción del año base 1993 de la Argentina, colaborando en la recolección, validación y análisis de información, y luego fue responsable del cierre metodológico y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto de 1997.

A lo largo de su carrera, estuvo a cargo de los cálculos de consumo privado y de la inversión bruta interna fija, además de desarrollar modelos de simulación macroeconómica utilizados para la planificación financiera de mediano plazo y para la desestacionalización de series económicas.

Con ese recorrido, Lines acumuló experiencia en la recopilación, procesamiento y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un manejo avanzado de herramientas y software estadísticos, un perfil que ahora llevará a la conducción del organismo.