Javier Milei se reunió con el primer ministro de Hungría y habló sobre la inmigración

El presidente Javier Milei y el primer ministro de Hungría en un foro conservador y cierra en Budapest una gira enfocada en alianzas políticas e ideológicas.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei se presenta este sábado en Budapest, donde desarrollará una intensa agenda política que incluye reuniones con las máximas autoridades de ese país y su participación en un foro conservador de alcance internacional. La jornada comenzó con un encuentro a las 7 (hora de Argentina) con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor.

Más tarde, el mandatario argentino fue recibido por el primer ministro Viktor Orbán en la sede del gobierno ubicada en el Monasterio Carmelita de Buda.

En ese encuentro, Milei le adelantó a Orbán: “En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión".

Orbán, a su turno, respondió: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones de que un presidente americano visita Hungría. Durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices y su visita es muy importante".

milei con el presidente de Hungría Agenda de Milei en Hungría Durante su paso por la capital húngara, Milei participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un espacio que reúne a referentes del liberalismo económico y el conservadurismo a nivel global. Allí, el jefe de Estado argentino tendrá a su cargo el discurso de cierre del encuentro, previsto para las 16:30 (12:30 hora argentina), y será recibido por el director del capítulo local, Miklós Szanthó.