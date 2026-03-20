Pese a los escándalos, una encuesta posiciona a Javier Milei como el político con mejor imagen

Una encuesta nacional organizada por DC Consultores arroja que el 60% de la población apoya el rumbo de la gestión de Javier Milei , quien sigue siendo el político con mayor imagen positiva.

El estudio, realizado entre el 10 y el 13 de marzo sobre 2160 casos, revela que el 43,6% considera que la actual dirección del país es la que deseaba desde hace tiempo, incluso entre quienes no votaron al oficialismo, mientras que un 23,5% se muestra decepcionado, pero aún apuesta por un cambio. En contraste, el 32,9% define la situación como una “pesadilla”, lo que refleja una base de apoyo sólida, pero sin expansión.

El respaldo al Gobierno se sostiene, principalmente, en lo que el informe define como un “contrato de resiliencia”: el 60,2% de los encuestados afirma estar dispuesto a asumir los costos del ajuste, siempre que se traduzcan en transformaciones estructurales. En esa línea, la principal demanda no pasa ya por la economía inmediata, sino por reformas de fondo, con la justicia como prioridad (39,6%), seguida por cambios en la producción (26,1%), educación (20,4%) y sistema electoral (13,9%).

La corrupción y la inseguridad política aparecen como el principal freno al desarrollo (41,9%), muy por encima de factores económicos o estructurales.

En materia económica, el consenso es contundente: el 76,2% considera que una reforma impositiva profunda es clave para reactivar a las pymes, mientras que el sistema tributario (43,5%) y la falta de confianza institucional (31,7%) son señalados como los mayores obstáculos para atraer inversiones. En este contexto, Milei concentra el 57,1% de las preferencias como el dirigente que debe liderar el modelo de desarrollo, muy por encima del gobernador bonaerense Axel Kicillof (20,8%), en un escenario que expone la debilidad de alternativas opositoras.

La encuesta también evidencia una crisis de representación en la oposición. Dirigentes como Sergio Massa (78,1% de imagen negativa), Cristina Fernández de Kirchner (66,9%) y Mauricio Macri (58,6%) registran altos niveles de rechazo, mientras que el oficialismo logra sostener figuras con diferencial positivo, como Milei y Patricia Bullrich, quien tiene con el mandatario un 43% de aprobación.

En paralelo, crece el interés por outsiders: el empresario Marcos Galperin lidera con 30,1% la preferencia para una eventual incursión en política.

Por último, el estudio aborda la reconfiguración del peronismo, donde el 51,3% de los encuestados reclama una orientación de centro, por encima de las variantes de derecha (27,8%) e izquierda (20,9%). En ese marco, Juan Schiaretti y Victoria Villarruel emergen como referencias en un peronismo de perfil más conservador, mientras que Kicillof y Juan Grabois disputan el liderazgo en el espacio de izquierda, con una Cristina Fernández de Kirchner relegada a un segundo plano.