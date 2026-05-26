Escándalo en Morón: una funcionaria de Género está prófuga tras encontrar cocaína en su vivienda

La Dirección de Género del Municipio de Morón se encuentra en el centro de una grave investigación judicial. Luna Ortigoza , quien se desempeñaba como titular de esa área, tiene un pedido de captura vigente luego de que un allanamiento en su domicilio resultara en el hallazgo de medio kilo de cocaína .

La investigación vincula a Ortigoza con una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes . Tras la irrupción de las fuerzas de seguridad en su hogar y el hallazgo de la droga, la funcionaria no fue encontrada, por lo que se emitió una orden de detención inmediata.

Aunque se encuentra prófuga, trascendió que Ortigoza estaría refugiada en la casa de su madre. Sus allegados sostienen que planea entregarse una vez que la situación "se aclare", argumentando que las sustancias estupefacientes halladas habrían sido dejadas en su propiedad por su actual pareja, sin su consentimiento.

El intendente de Morón, Lucas Ghi , confirmó que procedió al desplazamiento inmediato de la funcionaria apenas se conoció el resultado del operativo. "Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado", declaró el jefe comunal en diálogo con TN.

Ghi detalló los puntos clave de su gestión frente a este hecho. En ese sentido, indicó que el cese de funciones se produjo el pasado viernes, tras recibir denuncias anónimas que fueron derivadas a la UFI (Unidad Funcional de Instrucción) correspondiente.

Por otro lado, aseguró que el municipio se comprometió a aportar todos los recursos necesarios para que la investigación avance. Mientras tanto, el intendente aclaró que, aunque Ortigoza estaba "formada y capacitada" para el área, fue contratada durante la gestión anterior y enfatizó que el ámbito privado de los funcionarios es difícil de controlar sin denuncias previas.

El futuro de la investigación

La Justicia busca ahora determinar el grado de participación de Ortigoza en la red delictiva. Mientras tanto, la administración municipal sostiene que se mantendrá en alerta y aseguró que "no le temblará el pulso" para separar a cualquier otro integrante del equipo si surgieran casos similares.

El caso ha generado una fuerte conmoción política en el distrito, dado que la Dirección de Género es un área fundamental para el abordaje de situaciones de vulnerabilidad y violencia, lo que hace que la acusación por narcotráfico contra su directora cobre una dimensión institucional aún más crítica.