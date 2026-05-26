Transporte: cuáles son las nuevas funciones de la app MendoTran y hacia dónde amplía su cobertura

La actualización fue presentada por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien estuvo acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo. Esta acción permite mejorar la información en tiempo real, la planificación de viajes y suma servicios de Lavalle y la zona Este al sistema integrado de transporte.

El Gobierno provincial anunció mejoras y actualizaciones a la app Mendotran - Cuando Subo, la herramienta en la cual los usuarios del transporte público de pasajeros pueden seguir en vivo el recorrido de las unidades -ya que cuentan con GPS- y también calcular a qué hora llegar a destino, más la realización de trasbordos.

En este caso, el gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Gobierno, visitó el Centro de Monitoreo de Transporte, donde se presentaron mejoras en la app.

Desde el Ejecutivo señalaron que el sistema, desde ahora, "mejora la visualización de recorridos para los usuarios y ayuda a planificar los viajes y la precisión en los tiempos de arribo de los colectivos mediante GPS".

Además, la plataforma amplió su cobertura a Lavalle y a los distritos de la zona Este junto con la implementación de la tarjeta SUBE, con un servicio que indicaron que ahora "es más ágil, previsible y orientado a optimizar la experiencia diaria de los usuarios".

Al respecto, Mema recordó que en octubre del año pasado se incluyó Lavalle en el sistema SUBE y a partir de mayo de este año se incorporó toda la zona Este con SUBE, y destacó que “desde ahora tenemos un solo sistema integrado entre Gran Mendoza, la zona Este y Lavalle para poder tener la información consolidada”.

El ministro explicó que la aplicación permitirá a los usuarios conocer en tiempo real cuánto falta para la llegada de cada colectivo y señaló que “cada uno de los usuarios va a poder saber cuánto falta en tiempo real para que llegue cada uno de los colectivos, no solamente en el Gran Mendoza, sino también en Lavalle y en la zona Este”.

Entre las principales novedades, se incorporaron los servicios de las empresas Nueva Generación y Dicetours, por lo que la aplicación ya informa en tiempo real sobre casi 1.000 servicios, incluyendo los de MendoTran, prestaciones y las nuevas incorporaciones.

Nueva actualización de la app Mendotran

La actualización también permite acceder a información más detallada de las unidades. Al seleccionar una parada, los usuarios pueden visualizar los colectivos que se aproximan, identificar el número de interno y verificar si la unidad cuenta con aire acondicionado o rampa de accesibilidad.

En este sentido, el funcionario destacó que “la plataforma incorporó nuevas herramientas para mejorar la experiencia de viaje, ya que los usuarios podrán saber si el colectivo cuenta o no con aire acondicionado y, sobre todo, si es accesible para personas con movilidad reducida”.

Además, indicó que la aplicación contará con un ícono específico para informar si las unidades están adaptadas para personas con movilidad reducida y remarcó que también se optimizó el sistema de reclamos. Según explicó, “en la misma aplicación se pueden hacer los reclamos, incluso cargar fotos de algún problema específico con el transporte, con la unidad o con las paradas”.

App Mendotran - Cuándo Subo App Mendotran - Cuándo Subo Prensa Gobierno

Mema señaló que la implementación del sistema implicó un importante relevamiento de infraestructura en conjunto con los municipios. En ese sentido, detalló que “se relevaron más de 1.000 paradas en Lavalle y más de 2.500 paradas en el Este de la provincia”, y destacó el trabajo coordinado con los intendentes y áreas técnicas para atender reclamos vinculados a frecuencias, falta de unidades y zonas desconectadas.

Asimismo, sostuvo que la información obtenida a través del sistema SUBE permite realizar ajustes permanentes en recorridos y frecuencias. “Todas las semanas nosotros estamos haciendo pequeñas modificaciones en el sistema de transporte teniendo en cuenta la demanda”, expresó, y aseguró que “cuando no vemos la transacción de la tarjeta SUBE, para nosotros en ese colectivo no viaja gente”, por lo que insistió en la importancia de validar el viaje para obtener información precisa sobre el uso del sistema.

Integración del Mendotran con Bicitran y puntos de carga SUBE

La integración con biciTRAN es otra de las mejoras incorporadas. Desde la app se puede consultar la ubicación de las estaciones de bicicletas públicas y conocer en tiempo real la cantidad de unidades disponibles para retirar y los espacios libres para devolución. Sobre este punto, el ministro explicó que “en la aplicación ustedes van a poder ver dónde están cada una de las estaciones del Bicitran y también cuántas bicicletas quedan libres”.

Alfredo Cornejo Hebe Casado Francisco Lo Presti Las Heras BiciTran (12).jpg Santiago Tagua/MDZ

A su vez, se incorporó la localización georreferenciada de los centros de atención y carga de la tarjeta SUBE, facilitando el acceso a los puntos habilitados. Así, la nueva versión también presenta paradas diferenciadas por color para una mejor identificación visual en el mapa: en amarillo se muestran las correspondientes a Media y Larga Distancia y en verde las del servicio urbano.

Metrotranvia Mendotran (1).JPG Santiago Tagua/MDZ

“Con esta actualización, los usuarios cuentan con herramientas más precisas para planificar sus viajes, acceder a información en tiempo real y disponer de funciones que mejoran la accesibilidad y el confort. Nuestro objetivo es que cada pasajero tenga una experiencia más ágil y segura”, expresó Luis Borrego subsecretario de Transporte.

También estuvieron presentes los intendentes de Lavalle, Edgardo González; de Junín, Mario Abed, y de San Martín, Raúl Rufeil, quienes acompañaron la actividad junto a autoridades provinciales, municipales y vecinos de la zona.

Entre las funcionalidades destacadas, se sumó un sistema de alertas personalizadas con notificaciones y avisos específicos por recorrido o parada para mantener informados a los pasajeros ante eventuales modificaciones o contingencias. Asimismo, se optimizó la función “Planear viaje” y se mejoró la carga y el guardado de líneas y paradas favoritas.

La actualización incorpora además una arquitectura unificada para Android e iOS, garantizando la misma experiencia de uso en cualquier dispositivo.