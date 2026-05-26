Causa cuadernos: la exmujer de Oscar Centeno se descompensó y suspendieron su declaración

La expareja de Oscar Centeno se descompensó y tuvo que suspender su declaración en la Causa Cuadernos.

El Tribunal Oral Federal N° 7 debió interrumpir el testimonio de Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno, en el marco de la Causa Cuadernos, luego de que la mujer se descompensara dentro de la sala de audiencias. El cuadro de salud obligó a frenar la jornada antes de que pudiera completar su declaración.

Pese al episodio, Horovitz llegó a ratificar un punto clave de la causa: reconoció haber visto los cuadernos en los que su expareja anotó los registros que terminaron motorizando la investigación por presunta corrupción.

Qué llegó a declarar la expareja de Oscar Centeno "Él me usó a mí", afirmó la mujer, al sostener que Centeno la habría utilizado como testaferro en más de una oportunidad. Durante su exposición, la expareja del exchofer detalló dónde se encontraban esos manuscritos.