Escándalo en la causa Cuadernos: el portero de Cristina Kirchner confesó haber mentido en 2018

Julio Silva , el encargado del edificio de Recoleta donde vivió Cristina Fernández de Kirchner , reconoció haber mentido en su declaración de 2018 por la causa Cuadernos , donde dijo haber visto entrar y salir bolsos desde el departamento de la expresidenta. Ahora admitió que firmó sin leer el testimonio que había dado ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Además, negó haber afirmado que vio bolsos y valijas ingresar al departamento con frecuencia semanal . "Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije", sostuvo ante los jueces. El portero también contó que esa declaración fue bajo amenaza.

La declaración original, prestada el 14 de agosto de 2018, era una de las piezas del andamiaje acusatorio en la causa Cuadernos. En ella, Silva había afirmado que entre 2007 y 2010 observó esos movimientos con una periodicidad de entre siete y quince días, y que Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner, ingresaba al edificio acompañado por otras personas.

Ocho años después, frente a los magistrados Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, Silva desmontó esa versión y asumió su responsabilidad sin evasivas: "Ahí es donde cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí".

Daniel Muñoz. Daniel Muñoz.

Durante más de dos horas de declaración también describió cómo vivió aquel interrogatorio en Comodoro Py. Dijo que fue sometido a una situación de fuerte presión y que le recordaban que tenía dos hijas. "Lo pasé muy mal", resumió. Y contó que las consecuencias se extendieron por años, con "insultos en el barrio y en el propio edificio". "Hijo de mil puta me decían", recordó.

Qué dijo sobre Daniel Muñoz

Sobre Muñoz, Silva precisó que el exsecretario "siempre andaba con un portafolio y a veces con un bolsito de mano", que tenía llave del departamento del quinto piso y acceso por ambas entradas del edificio.

En otro pasaje de su testimonio relató que estuvo presente durante un allanamiento en el departamento que se prolongó más de once horas. Dijo haber escuchado una conversación telefónica entre el comisario a cargo y el juez que dirigía el operativo: el policía informaba que no había nada y pedía dar por terminado el procedimiento. Según Silva, la respuesta fue: "Si no encuentran algo, hasta mañana se van a quedar ahí".