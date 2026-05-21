Se conoció la declaración jurada de Patricia Bullrich: dos propiedades, $15 millones en ahorros y sin deudas

La senadora Patricia Bullrich presentó su declaración jurada de manera anticipada , en otro intento de acelerar los tiempos para que Manuel Adorni presente cuanto antes su documentación patrimonial y deje atrás las acusaciones por enriquecimiento ilícito.

MDZ pudo acceder a la DD.JJ. de la exministra de Seguridad, quien, según consta en los papeles, no tiene deudas, posee dos propiedades (además de una cochera) y tiene ahorros por algo más de 15 millones de pesos.

El documento público, procesado el pasado 20 de mayo, revela que su patrimonio neto pasó de $188.341.118,24 al inicio del 2025 a un total de $257.290.739,67 al cierre del ejercicio fiscal.

Uno de los datos más destacados del informe es que declaró no poseer ningún tipo de deuda, manteniendo su pasivo en cero tanto al comienzo como de cara al final del ciclo reportado. El incremento de su capital se explica, en gran medida, por una fuerte diferencia de valuación de sus bienes, que trepó a los $54.779.628,85, sumado a ingresos provenientes de herencias, legados o donaciones por un valor de $11.869.913,00 .

La mayor parte del patrimonio de Bullrich se concentra en el sector inmobiliario . Su principal activo sigue siendo un departamento con cochera de 120 metros cuadrados ubicado en la Capital Federal, adquirido en diciembre de 1993 y destinado a casa habitación, el cual fue valuado al cierre del período en $138.669.684,05. A este inmueble se le suma una cochera independiente de 13 metros cuadrados en la misma jurisdicción, cotizada en $5.348.499,72. A su vez, declaró tener el 33,33% de un terreno rural sin vivienda en la localidad bonaerense de Los Toldos, incorporado a su patrimonio por herencia en el 2017.

A pesar de que la superficie declarada en la presentación es de apenas 1 metro cuadrado, la valuación de su porcentaje sobre ese campo asciende a la cifra de $71.913.176,30.

La DDJJ de Patricia Bullrich La DDJJ de Patricia Bullrich

Además, su patrimonio automotor registra la mitad de la titularidad de una SUV Ford EcoSport Titanium del año 2013 que figura con un valor inicial de cero pesos.

Los ahorros de Patricia Bullrich

En lo que respecta a la liquidez y ahorros en el país, la funcionaria declaró una suma total que ronda los $15.435.724,87.

Este monto consolidado se divide en $10.321.472,31 depositados y guardados en moneda nacional (repartidos en tres cajas de ahorro bancarias que suman $8.821.472,31 y $1.500.000,00 en efectivo) y un remanente en moneda extranjera. Sus ahorros en dólares estadounidenses ascienden a un total de US$ 3.542,36, compuestos por US$ 82,36 en una cuenta bancaria (valuados oficialmente en $119.092,56) y US$ 3.460,00 en billetes físicos (asentados bajo una cotización de $5.003.160,00).

El informe patrimonial detalla que Bullrich tiene para percibir un saldo de $9.563.516,31 bajo el concepto de una liquidación final del Ministerio de Seguridad Nacional, organismo que encabezó previamente. Asimismo, cuenta con $9.421.746,73 invertidos en un plan de ahorro automotor de la firma Fiat, además de diversos saldos a favor por retenciones impositivas.

En el plano de los ingresos laborales, la presentación detalla que percibió un total bruto de $44.896.190,45 por rentas del trabajo personal correspondientes a la cuarta categoría, lo que se tradujo en un ingreso neto de $38.369.250,68 luego de los gastos y deducciones de ley. En paralelo, declaró percibir $10.954.122,46 en concepto de ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Finalmente, el documento echa luz sobre el costo de vida de la dirigencia, ya que los gastos personales de Bullrich, clasificados bajo el monto consumido anual en el sistema fiscal, ascendieron a $44.683.092,09, lo que representa un promedio de consumo mensual superior a los $3,7 millones de pesos para cubrir sus erogaciones corrientes. El informe cierra con el registro de su situación laboral dentro de la Administración Pública Nacional, reportando su ingreso formal el 10 de diciembre de 2025 en su rol de Senadora Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.