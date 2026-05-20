Patricia Bullrich le envió otro dardo a Manuel Adorni y anticipó su declaración jurada

En el marco de otro ultimátum hacia Manuel Adorni , la senadora Patricia Bullrich presentó este martes la documentación correspondiente a la actualización de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, a dos meses del vencimiento del plazo dispuesto por ARCA.

La presentación quedó registrada bajo el formulario 1245 de declaración patrimonial integral, según consta en los registros oficiales. “Tiene que ser inmediata la presentación de bienes porque daña al presidente y al Gobierno”, había dicho la exministra con alusión al jefe de Gabinete, actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La documentación fue recepcionada el 20 de mayo por la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado, de acuerdo con lo que surge del expediente administrativo.

La otra referente del oficialismo que presionó a Adorni esta semana fue la vicepresidente Victoria Villarruel , quien, en Rosario, le envió un mensaje venenoso al ministro coordinador . "Todos estamos esperando la declaración jurada de Adorni", señaló, entre sonrisas.

El entorno del exvocero repite que el funcionario "está trabajando en su declaración jurada" y que prevé presentarlo "en tiempo y forma", incluso antes del 31 de julio, fecha que fijó ARCA tras estirar un mes el plazo límite. Hay otros miembros del gabinete que afirman que, puertas adentro, Adorni dice que enviará sus papeles "antes del mundial".

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó el martes que "en estos días" el jefe de gabinete presentará su declaración jurada. "En estos días, en supuesto. Adorni la va a presentar y la va a presentar en el tiempo y forma", respondió "El Colo".

Sin embargo, esa presunta presentación no se dará mucho tiempo antes a la requisitoria judicial. La causa entró en una nueva etapa con la reciente intervención de un organismo técnico de la Procuración General que ya comenzó a revisar parte de la documentación reunida por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación busca determinar si el funcionario registró un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos desde su desembarco en el Gobierno, a fines de 2023.

El análisis contable quedó en manos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el área especializada que asiste a los fiscales en peritajes económicos complejos. Para agilizar el análisis, Pollicita ya remitió parte del material recolectado, aunque la instrucción todavía permanece abierta y continúa incorporando datos.

En caso de encontrarse inconsistencias, Pollicita podría avanzar con un requerimiento formal para que Adorni justifique el origen de los fondos utilizados, un paso clave antes de una eventual indagatoria.