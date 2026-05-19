Victoria Villarruel cruzó a Manuel Adorni: "Estamos todos esperando la declaración jurada"

Desde Rosario, la vicepresidenta reclamó por la declaración jurada del jefe de Gabinete y volvió a marcar distancia del Gobierno: "No participo".

En medio del escándalo judicial que envuelve a Manuel Adorni, la vicepresidenta Victoria Villarruel desembarcó en Rosario y apuntó contra el jefe de Gabinete: "Estamos todos esperando la declaración jurada", lanzó, en referencia a la situación fiscal del ministro coordinador.

Las declaraciones se dieron luego de que Adorni asegurara en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura que iba a esclarecer su situación, y días después de que la senadora Patricia Bullrich le exigiera en vivo a Adorni que presentara la declaración "de inmediato".

Frente a la presión, el jefe de Gabinete respondió que lo haría más adelante, sin precisar fecha.

Una misa por su padre, el motivo del viaje La visita de Villarruel a Rosario tuvo como eje la participación en una misa en conmemoración del quinto aniversario del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel, militar veterano de Malvinas que murió en 2020 por complicaciones derivadas del Covid-19.

Distancia del Ejecutivo y silencio sobre 2027 Consultada por la prensa sobre las internas que atraviesan al oficialismo, la titular del Senado volvió a marcar distancia: "No participo del Gobierno", aclaró. Acto seguido, reivindicó que "la convivencia en sociedad debe ser con respeto", una frase que en el entorno libertario leyeron como un nuevo mensaje hacia la Casa Rosada.