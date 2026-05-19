Javier Milei le devolvió las críticas a Mauricio Macri y lo responsabilizó por dos leyes: "Otra aberración"

El presidente Javier Milei apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri , a pocos días de que el fundador del PRO emitiera un duro comunicado sobre el presente de la gestión libertaria. En el marco de su exposición en un evento financiero, el mandatario responsabilizó a su antecesor de fomentar dos regulaciones que fracasaron en el país, aunque, en realidad, ambas leyes se sancionaron en la administración de Alberto Fernández , en 2020. Se trata de la Ley de Góndolas y la Ley de Alquileres.

“El otro ataque que ustedes pueden tener por parte del Estado, que también es un ataque a la propiedad privada , son las regulaciones . Lo hago con algo muy simple. O le pongo ejemplos concretos. La Ley de Alquileres , que se votó, por ejemplo, en el gobierno del presidente Macri”, ilustró el jefe de Estado.

“Una Ley de Alquileres es un ataque al derecho de propiedad. Supongan que ustedes tienen un edificio que se dedica a arrendar departamentos. Bueno, si viene alguien y les toca el precio, le pone una regulación sobre cómo determinar los precios, eso es un avance contra la propiedad privada. La consecuencia natural de avanzar contra la propiedad privada, que además se hace buscando perjudicar al propietario, la consecuencia natural es obvia, se van a retraer las cantidades, el precio en el mercado informal va a ser mucho más alto, ¿y a quién va a terminar perjudicando? A los más vulnerables”, amplió.

En ese sentido, Milei resaltó que en su mandato se derogó la Ley de Alquileres, lo que permitió que “se duplicarla la oferta y el precio de alquiler bajara, en términos reales, un 30%”.

A su vez, llamó “otra aberración” del Gobierno de Macri a la Ley de Góndolas . “Fue una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad el dueño del supermercado. Cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas, recordarán que iban con pecheras, e iban midiendo las góndolas y sancionando. ¿Cómo terminó eso? Con escasez”, completó el líder libertario.

Milei dio datos tergiversados en sus críticas a Mauricio Macri

El jefe de Estado acusó a Macri de aplicar dos leyes de regulación, cuando ambas se sancionaron en 2020, durante la gestión peronista. Sin embargo, si es cierto que obtuvieron media sanción en diciembre de 2019, en el último mes de Macri, ya sin control del Congreso.

En el tratamiento de esas dos medias sanciones, la conducción de la bancada optó por dar libertad de acción, una decisión que terminó partiendo al espacio prácticamente en dos mitades exactas frente a los tableros de votación del recinto.

Mientras un sector eligió alinearse con el peronismo y sus socios de coalición para aprobar las medidas, el ala con perfil más económico y liberal prefirió marcar una distancia prudente mediante la abstención masiva.

Cuando se habilitó el tratamiento del proyecto de alquileres, el comportamiento de los diputados del PRO reflejó un escenario de extrema paridad. Un total de 20 legisladores del PRO votaron a favor.

En la vereda opuesta, el rechazo a la intervención estatal en los contratos entre privados se canalizó formalmente a través de 18 abstenciones. Este grupo de diputados prefirió no registrar votos negativos en el tablero general para no romper la armonía de la sesión.

Pocas horas después, ya en la madrugada del 21 de noviembre, el sector que respaldó la medida se mantuvo idéntico, registrando 20 votos afirmativos.

Sin embargo, el ala más ortodoxa del partido consolidó su postura de resistencia. Las abstenciones se mantuvieron firmes en 18, repitiendo exactamente los mismos nombres que se habían plantado horas antes en la votación de alquileres. La diferencia clave en este segundo round de la madrugada radicó en las sillas vacías: el desacuerdo con el proyecto hizo que las ausencias saltaran a 6 diputados al momento de registrar el voto final de la media sanción.