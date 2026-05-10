"Acompañar el cambio no es aplaudir todo": el PRO marca distancia de Milei tras el escándalo de Adorni

El escenario político sumó una nueva e inesperada tensión este domingo. El PRO , presidido por Mauricio Macri , difundió un comunicado oficial titulado “Manifiesto próximo paso” en el que marcó una frontera ética y política con la gestión de Javier Milei . Si bien el texto evita mencionar con nombre y apellido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el mensaje llega en el momento más álgido de la investigación judicial contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Bajo la premisa de que la lealtad no implica el silencio, el partido amarillo fue contundente: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal” . Esta frase resuena como una respuesta directa al "blindaje" que el Presidente ha intentado imponer sobre su ministro coordinador ante las denuncias por compras de propiedades, remodelaciones en efectivo y movimientos de criptoactivos no declarados.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T

El documento del PRO hace hincapié en el desgaste social que produce el ajuste económico y cuestiona la falta de coherencia entre el discurso oficial y la conducta de algunos funcionarios. “Cuando ese dolor no se escucha, no se da el ejemplo o no se respeta el sacrificio ajeno, duele más” , señala el manifiesto en lo que se interpreta como una alusión a los viajes y gastos de Adorni.

Hay una tregua entre Mauricio Macri y Javier Milei Foto: Noticias Argentinas Presidencia

La fuerza fundada por Macri también apuntó contra lo que denominó los "enemigos internos" del cambio:

La soberbia y la arrogancia: Atributos que el macrismo empieza a ver en el núcleo duro de la Casa Rosada.

La falta de sacrificio: El partido cuestionó a quienes exigen austeridad a la población mientras mantienen estilos de vida bajo sospecha judicial.

“Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera", argumentó el espacio.

Inconsistencias patrimoniales bajo la lupa

El mensaje del PRO se conoce mientras la Justicia, de la mano del fiscal Gerardo Pollicita, profundiza en el patrimonio de Adorni. La investigación se centra en cómo, en poco más de dos años de función pública, el ex vocero logró adquirir y remodelar un departamento y una casa en el country Indio Cuá, sin desprenderse de sus activos anteriores y realizando gastos en efectivo que no coinciden con sus ingresos declarados.

El "próximo paso" de Macri

Con este comunicado, Macri parece buscar un equilibrio: no romper la alianza legislativa con el oficialismo, pero sí despegarse de los escándalos de corrupción que podrían manchar la bandera del "cambio".

El cierre del manifiesto apela a la gestión pura: “El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró”. Para el PRO, la etapa de las "fuerzas del cielo" debe dar paso a la eficiencia administrativa y, sobre todo, a la transparencia, una exigencia que hoy pone a Manuel Adorni en el centro de la tormenta política.