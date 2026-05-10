La "mancha" de Adorni: Milei ata su destino al del Jefe de Gabinete pese a los nuevos movimientos sin declarar

La crisis por el patrimonio de Manuel Adorni se ha convertido en una "mancha" que el Gobierno de Javier Milei no logra disipar. A la investigación por enriquecimiento ilícito se sumó recientemente un dato crítico: la Justicia detectó movimientos de dinero en criptomonedas durante 2024 —cuando Adorni se desempeñaba como vocero presidencial— que no fueron consignados en su declaración jurada. Sin embargo, lejos de soltarle la mano, el Presidente ha decidido redoblar la apuesta.

En la última reunión de Gabinete celebrada el viernes en Casa Rosada, Milei cerró filas en torno a su Jefe de Ministros con una frase lapidaria: "Antes prefiero perder una elección", aseguró, vinculando su propio destino político al de Adorni. El mensaje fue un ultimátum para el resto de los funcionarios: quien no esté dispuesto a sostener este blindaje tiene la puerta abierta para retirarse. Tras el contundente respaldo, fue el propio Adorni quien tomó la palabra, ratificado en su cuota de poder por el líder libertario.

Fisuras en el Gabinete: el desplante de Bullrich A pesar de la verticalidad que intenta imponer Milei, la situación ha generado profundas divisiones internas. Según pudo constatar MDZ, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una de las voces más críticas frente a este escenario. En conversaciones privadas con el Presidente, Bullrich fue tajante: no pone "las manos en el fuego" por Adorni.

La funcionaria advirtió que no se adelantará a los hechos y que esperará estrictamente a lo que dictamine la Justicia. Este distanciamiento marca una grieta en la mesa chica del Gobierno, donde la ética y la transparencia patrimonial comienzan a chocar con la lealtad política exigida por el Ejecutivo.

Estrategia judicial y anticipo de la DDJJ Por su parte, Manuel Adorni sostiene su inocencia y prepara una maniobra para intentar calmar las aguas. Aunque el vencimiento legal para presentar su declaración jurada es el 31 de julio, el funcionario planea anticipar el trámite para fines de mayo o principios de junio. Con este movimiento busca dar una señal de transparencia ante las sospechas de omisión de activos digitales que hoy tramitan en la fiscalía de Gerardo Pollicita.