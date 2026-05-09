La Justicia constató movimientos de Manuel Adorni con criptomonedas que no figuran en su DDJJ

La Justicia federal empezó a evaluar los primeros informes sobre la operatoria financiera digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el expediente que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, y allí aparecieron registros vinculados a movimientos con criptomonedas.

La información fue remitida al fiscal Gerardo Pollicita por distintas plataformas de intercambio de activos digitales y billeteras virtuales, en cumplimiento de las medidas dispuestas para rastrear el patrimonio del funcionario.

Los informes preliminares muestran la existencia de transacciones en criptoactivos, consignó NA. Por ahora, esos movimientos no tendrían un volumen significativo si se los contrasta con los flujos en efectivo ya detectados en el expediente. Sin embargo, esos activos no fueron informados en su declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción.

Aun así, en la investigación se trabaja con la hipótesis de que se trata de un segmento parcial del circuito financiero, por lo que se evalúa profundizar el análisis mediante pericias de “trazabilidad” que permitan reconstruir con precisión el recorrido de los fondos digitales.

El expediente tramita ante el juzgado de Ariel Lijo y se reactivó con fuerza tras la decisión de levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, su esposa Bettina Angeletti , y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

En paralelo, a pedido de la fiscalía, el Banco Central debió elaborar un informe exhaustivo sobre todos los productos financieros vinculados a los imputados desde enero de 2022, incluyendo cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas de crédito.

El análisis que se desarrolla en Comodoro Py busca ahora cruzar esa base de datos con la información proveniente del ecosistema fintech, con el objetivo de establecer si existe una divergencia sustancial entre la situación patrimonial declarada y los movimientos reales del jefe de Gabinete.

En la última declaración patrimonial presentada por Adorni, correspondiente al 2024, el funcionario consignó activos en moneda extranjera y local que conforman el total de su patrimonio informado. En primer término, declaró la tenencia de 42.500 dólares, que al tipo de cambio oficial fueron computados como 43.732.500,00 pesos.

A ese monto se agrega una caja de ahorro radicada en Estados Unidos por 6.220,23 dólares, equivalente —según la conversión informada— a 6.400.616,67 pesos. De este modo, el conjunto de bienes declarados por Adorni asciende a 107.894.833,66 pesos.