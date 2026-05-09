Cristina Pérez desafió a Manuel Adorni con una incómoda propuesta luego de que él la acusara de traición
Tras unas declaraciones del jefe de Gabinete que le resultaron absolutamente injustas, Cristina Pérez le hizo una categórica invitación frente a cámaras.
Cristina Pérez se defendió este viernes desde la pantalla de LN+, tras una acusación de traición que le cruzó Manuel Adorni. La conductora aseguró que su lealtad es con el público, y desafió al jefe de Gabinete con una propuesta cara a cara.
"Yo entiendo el dolor de Manuel, seguramente no como si estuviera en sus zapatos, pero todos mis compañeros en el canal y en la radio, saben lo que me apenó desde un comienzo, que como mi amigo que para mí era, porque evidentemente para él por ahí no soy su amiga; estuviera pasando por esta situación. Jamás pensé que en estos dos meses esto se iba a complicar como se complicó con todas las revelaciones que conocemos", comenzó Pérez sobre las denuncias que atraviesa Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
Luego la periodista aclaró: "Nunca fui a su casa, porque mi relación con él era en la radio. No conozco ninguna de sus casas, sabía que algunas veces se iban al country, pero no conocía nada más que eso, y no dudaba porque tenía una excelente relación con Manuel. Cuando él no era del poder y trabajaba conmigo, yo le abrí mi corazón, le di mi amistad y tuvimos una experiencia magnífica en la radio, porque él es un gran comunicador, y esa es otra de las paradojas, que es un gran comunicador que ahora no puede hablar".
Cristina Pérez le puso los puntos a Manuel Adorni
Continuando con su descargo tras los dichos de Manuel Adorni, Cristina Pérez consideró que él la atacó de manera cobarde. "Porque si vos querés decirle algo a una persona, deciselo de frente, pero también entiendo su dolor, y que quizás los momentos de dolor llevan a situaciones de este tipo, lamentablemente, porque no es lo yo elijo. La palabra traición es una palabra muy fuerte, y yo tracionaría a la gente si no cuento sobre el caso que involucra ni más ni menos que al jefe de Gabinete. Este es mi trabajo y mi primera lealtad. Pero como amiga, ser sincera fue ser leal con Manuel, es todo al revés de lo que él piensa. Y sí pienso que que hay muchas de las personas que creyeron en él, o que lo votaron, que al ver que no explica cosas que parecen muy básicas, también pueden sentirse traicionados", remarcó categórica la comunicadora.
En plan de aclarar los tantos, Cristina Pérez le propuso a Manuel Adorni: "Quiero reiterar mi invitación formal para hacerle una entrevista periodística, en la radio donde él y yo trabajamos, Radio Rivadavia, o en el canal donde él y yo trabajamos aunque no juntos que es La Nación+".
Por último, sobre su invitación a una nota, Pérez subrayó: "Yo sé que no va a ser cómoda, pero quizás va a ser sanadora y totalmente leal, porque no hay nada más parecido a la lealtad que lo verdadero. Y a la larga, uno eso en la vida lo aprende"