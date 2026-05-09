Cristina Pérez desafió a Manuel Adorni con una incómoda propuesta luego de que él la acusara de traición

Cristina Pérez se defendió este viernes desde la pantalla de LN+, tras una acusación de traición que le cruzó Manuel Adorni. La conductora aseguró que su lealtad es con el público, y desafió al jefe de Gabinete con una propuesta cara a cara.

"Yo entiendo el dolor de Manuel, seguramente no como si estuviera en sus zapatos, pero todos mis compañeros en el canal y en la radio, saben lo que me apenó desde un comienzo, que como mi amigo que para mí era, porque evidentemente para él por ahí no soy su amiga; estuviera pasando por esta situación. Jamás pensé que en estos dos meses esto se iba a complicar como se complicó con todas las revelaciones que conocemos", comenzó Pérez sobre las denuncias que atraviesa Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego la periodista aclaró: "Nunca fui a su casa, porque mi relación con él era en la radio. No conozco ninguna de sus casas, sabía que algunas veces se iban al country, pero no conocía nada más que eso, y no dudaba porque tenía una excelente relación con Manuel. Cuando él no era del poder y trabajaba conmigo, yo le abrí mi corazón, le di mi amistad y tuvimos una experiencia magnífica en la radio, porque él es un gran comunicador, y esa es otra de las paradojas, que es un gran comunicador que ahora no puede hablar".

Cristina Pérez le puso los puntos a Manuel Adorni Cristina Pérez desafió a Manuel Adorni

Continuando con su descargo tras los dichos de Manuel Adorni, Cristina Pérez consideró que él la atacó de manera cobarde. "Porque si vos querés decirle algo a una persona, deciselo de frente, pero también entiendo su dolor, y que quizás los momentos de dolor llevan a situaciones de este tipo, lamentablemente, porque no es lo yo elijo. La palabra traición es una palabra muy fuerte, y yo tracionaría a la gente si no cuento sobre el caso que involucra ni más ni menos que al jefe de Gabinete. Este es mi trabajo y mi primera lealtad. Pero como amiga, ser sincera fue ser leal con Manuel, es todo al revés de lo que él piensa. Y sí pienso que que hay muchas de las personas que creyeron en él, o que lo votaron, que al ver que no explica cosas que parecen muy básicas, también pueden sentirse traicionados", remarcó categórica la comunicadora.