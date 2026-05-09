Teatro para niños, bailes gratuitos y más: la agenda cultural de eventos en Mendoza para este domingo 10 de mayo

¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.

¿Qué hacer este domingo en Mendoza? / Prensa Gobierno Mendoza

Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.

En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este domingo 10 de mayo. Tomá nota y no te quedes en casa.

¿Qué hacer este domingo en Mendoza? Clasicos eternos: Para quienes quieren cantar y bailar, llega “Clásicos Eternos”, un evento que reúne canciones inolvidables de distintas décadas (80, 90 y 2000). La propuesta incluye música, ambientación temática y un clima ideal para compartir. que-vuelvan-los-lentos2 Clásicos eternos en Le Parc.

Dónde y cuándo: Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) desde las 15:00 a las 21:00 horas.

Entradas: Gratuita