Teatro para niños, bailes gratuitos y más: la agenda cultural de eventos en Mendoza para este domingo 10 de mayo
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este domingo 10 de mayo. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este domingo en Mendoza?
- Clasicos eternos: Para quienes quieren cantar y bailar, llega “Clásicos Eternos”, un evento que reúne canciones inolvidables de distintas décadas (80, 90 y 2000). La propuesta incluye música, ambientación temática y un clima ideal para compartir.
Dónde y cuándo: Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) desde las 15:00 a las 21:00 horas.
Entradas: Gratuita
- Séptimo aniversario del Parque Urbano: La acción principal tendrá lugar en el sector de los bowls, donde referentes locales de disciplinas urbanas realizarán exhibiciones de skateboarding, quadskate, parkour y BMX.
Dónde y cuándo: Parque Urbano (dentro del Parque O'Higgins, Mendoza) desde las 14:00 a las 22:00 horas
Entradas: Gratuita
- Las cartas de Tentac: La historia comienza cuando un cartero pirata anuncia una entrega excepcional: una carta valiosa destinada al temible (pero disparatado) Capitán diente de lata. El sobre contiene nada menos que un mapa del tesoro, pero antes de ser abierto es capturado por un ser misterioso de los mares de Tentac.
Dónde y cuándo: Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) a las 18:00 horas
Entradas: $8.000 de manera anticipada y $10.000 en taquilla