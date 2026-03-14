Joan Manuel Serrat criticó a Milei en Mendoza y analizó el vínculo del presidente con la cultura

El cantante y compositor Joan Manuel Serrat se encuentra en la provincia de Mendoza luego de haber recibido un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Cuyo ( UNCuyo ) y este sábado cerró su agenda de actividades con una entrevista pública en CIudad en el que habló de todo.

Hizo un repaso de su expresión artística, habló de la coyuntura y no escatimó en el análisis de la situación política de Argentina. En este contexto, lanzó una crítica al presidente Javier Milei y su administración de la cultura en el país. En ese sentido, también expresó cuál debería ser el rol de la misma en la democracia.

Consultado sobre si considera que desde las altas esferas del poder argentino hay una estrategia para subestimar a la cultura, la respuesta de Serrat fue contundente, con otras preguntas. "¿El Gobierno ha cuestionado a algún artista que piense como él? Alguien que lo aplauda y que piense que puede cantar como canta", expresó, en referencia a los shows públicos del presidente.

Luego esbozó una crítica más amplia que excede al presidente y se refiere a la doctrina abarcativamente. "Esta política anarco-liberal o neoconservadora, no sé como definirla, lo que potencia es la desaparición del Estado. Lo que será también trabajar por la desaparición de los partidos políticos a futuro. Hasta caer en una situación donde los monopolios del pensamiento están garantizados ", señaló.

Joan Manuel Serrat Mendoza 3 Maru Mena / MDZ

En ese sentido, reflexionó acerca de que lo que debe hacer la cultura por la democracia es "trabajar, lo que siempre se ha hecho". En ese sentido, señaló: "Yo no creo en la cultura subvencionada. Creo en la obligación de la administración pública en financiar aquellos espacios que no se alcanzan a potenciar por ellos mismos. A los marginados, pobres, enfermos, niños. Todos los que necesitan que el Estado los proteja para conducir sus vidas. Pero esto de que cada quien se las apañe es algo que no entiendo muy bien. El individualismo conduce a la soledad".

Para cerrar, regresó a Milei para una última conclusión: "El Estado debe preocuparse por sus obligaciones. No tiene que financiar la cultura. Pero a los que hablan bien de él en los medios de comunicación, a lo mejor no le parece mal financiarlos".