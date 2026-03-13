Joan Manuel Serrat recibió el Doctorado Honoris Causa en Mendoza y dejó un fuerte mensaje: "La democracia es libertad"

En un segundo día de actividades planificadas para el gran artista en Mendoza , el cantautor catalán Joan Manuel Serrat Teresa fue homenajeado con el Doctorado Honoris Causa , entregado por la Universidad Nacional de Cuyo en un encuentro que reunió a autoridades, docentes y un público expectante.

Con un acto que dio inicio pasadas las 12.30 horas, el artista ingresó acompañado por la rectora de la universidad, Esther Lucía Sánchez . En un aplauso unánime, la sala de la Nave UNCUYO fue testigo de la presencia y serenidad del maestro, quien saludó a las autoridades más próximas: el vicerrector Gabriel Fidel y el senador provincial Martín Kerchner .

Antes del acto protocolar, el compositor fue homenajeado por los artistas mendocinos Lisandro Bertín y Laureano Busse , quienes, entre cálidas palabras y melodías infaltables, entonaron Yo quisiera ser cogollo y Ser eterna en el vino, intervención artística que estuvo acompañada por el folclore.

También fue honrado con un video que repasó sus seis décadas de trayectoria, con fotografías que lo retrataban junto a figuras simbólicas, como Estela de Carlotto . Dicho obsequio provocó que Serrat se emocionara hasta dejar caer lágrimas.

“Maestro” y “humanista” fueron las palabras que se repitieron en una seguidilla de discursos y mensajes alusivos. Entre ellos, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo , Esther Sánchez , expresó:

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"A lo largo de más de seis décadas usted ha demostrado que la palabra bien dicha es muy poderosa y que la canción puede ser mucho más que música: puede ser memoria, pensamiento y refugio. En Argentina sus canciones no llegaron como visitantes; llegaron como si hubieran nacido aquí, quedándose para siempre y trascendiendo generaciones".

joan manuel serrat honoris causa unc (13) .Joan Manuel Serrat y Esther Sánchez. Alf Ponce Mercado / MDZ

Tras las diversas muestras de afecto por medio de los discursos, Joan Manuel Serrat fue distinguido con el diploma del Doctorado Honoris Causa y la medalla distintiva. Como broche de oro, el cantante de 82 años fue obsequiado con un mate.

Las palabras de Joan Manuel Serrat

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En el último tramo de la ceremonia llegó el momento más esperado por los presentes. Allí, el cantautor se apoderó del silencio y de la atención de la sala para expresar sus ideales, con un fuerte discurso orientado hacia la democracia, los derechos humanos, la libertad y la justicia.

Su relato comenzó con la historia de sus bisabuelos y con una vida entera conectada al vino:

“Vi una finca y fue un amor a primera vista… y un fracaso también”. Los presentes no evitaron acompañar la frase con risas. "Mi aventura como bodeguero fue dura, difícil y frustrante, pero no le echo la culpa al campo ni al vino; me la echo a mí por dejar que la ignorancia me llevara por caminos que otros han recorrido mejor que yo", expresó, aludiendo a su título de ingeniero agrícola.

joan manuel serrat honoris causa unc (12) El artista finalizando su discurso. Alf Ponce Mercado / MDZ

Para cerrar la primera parte de su discurso, anunció un próximo proyecto discográfico y, aunque no especificó fecha, aseguró que el vino tendrá “el homenaje musical y personal que se merece”.

"La democracia es libertad"

joan manuel serrat honoris causa unc (11) El beso y gran cariño a la tribuna. Alf Ponce Mercado / MDZ

Fiel a su estilo crítico y humanista, el artista volvió a levantar el estandarte de la defensa de los derechos humanos y de la democracia:

"La democracia es el medio de protección efectiva para la realización de los derechos humanos, y sus principios solo lo son si van de la mano de la justicia".

El maestro continuó:

"La fascinación por las formas autoritarias, que aprovechan la apatía y los errores de los partidos democráticos, abre un nuevo camino. La libertad no se regala, se gana… y se cuida; si no, la perdemos".

joan manuel serrat honoris causa unc (6) El cantautor, claro y firme en su mensaje. Alf Ponce Mercado / MDZ

También resaltó el rol ideal de los establecimientos educativos en todo el mundo:

"Que las universidades y escuelas no sean un negocio, sino una devolución de conocimiento". Y agregó: "Solamente como pueblo podemos progresar, juntos y unidos. Siendo muchos, del uno al uno somos absolutamente invencibles".

Con una clara postura de vida, el cantautor volvió a defender su bandera:

"Sigo pensando que la democracia es el medio natural para defendernos. La realización de los derechos humanos es libertad. La democracia es libertad".

Un cierre con broche de oro

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Para cerrar, Joan Manuel Serrat dedicó el doctorado a figuras emblemáticas que ya no están en este plano, como Joaquín Lavado (Quino), emblemático artista mendocino y también su gran amigo.

Con voz apasionada y provocando emociones en el auditorio, Serrat concluyó:

"No dejen nunca de cantar. Canten porque cantando se espantan los males, porque cantando los demonios se enfrentan. Canten porque hace falta que los músicos toquen, que los poetas alcen la voz. Que no nos vuelvan sordos los gritos de angustia y que las injusticias no se conviertan en una normalidad capaz de volvernos el corazón de piedra".

joan manuel serrat honoris causa unc (8) Un último abrazo emocionante. Alf Ponce Mercado / MDZ

Antes de retirarse, el artista se despidió con un humilde gesto hacia la intérprete de lengua de señas que acompañó toda la ceremonia. Serrat se despidió con gran ovación y aplausos que se extendieron por minutos.