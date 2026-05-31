La llamativa anécdota con la que Baby Etchecopar comparó a Javier Milei con un mono furioso

Baby Etchecopar sorprendió con una llamativa anécdota personal que contó al aire en su programa en A24, y en su relato terminó trazando una particular comparación entre el presidente Javier Milei y un mono furioso.

Al referirse a un televidente que en la calle le pidió que baje los decibeles de las críticas y "mime un poco" al mandatario, Etchecopar explicó que "no se puede mimar al que no se deja", y confesó: "Yo hace muchos años quería tener un mono, en esa época se vendían los monos, después gracias a Dios se prohibió. Era en la época de los bolu... año '78. Entonces llamé a una veterinaria que se llamaba La Cucha, y encargué un mono".

Acto seguido, Baby Etchecopar contó que le pidió a un amigo que había comprado un flamante auto nuevo que lo acompañara a buscar al simio. Cuando llegaron a la tienda, le dieron el animal al periodista en una caja de cartón.

"Le explico esto porque a veces no se puede ir contra la corriente presidente", anticipó a manera de guiño el lider de Basta Baby (A24) antes de continuar con su metáfora sobre la ira de Javier Milei .

Entonces, Etchecopar reveló que mientras iban camino a su casa, con el mono en la caja en el asiento trasero, la mascota reaccionó de la peor manera al salir del recipiente en el que estaba contenido. "Nos mira con cara de odio y empieza a cagar adentro del auto. Yo subí los vidrios para que no se escapara. El mono pegaba contra el parabrisas todo enchastrado", detalló el comunicador sobre el desastre que hizo el animal en los relucientes tapizados del vehículo.

"No podía hablarle al mono y convencerlo que le queríamos hacer bien. Se cansó de cagarnos, modernos, rasguñarnos... Ese odio no le sirvió ni al mono, ni a nosotros, ni a nadie. Porque con el odio nadie vivió feliz. ¿Se entendió la metáfora?", esbozó Baby Etchecopar en referencia al constante regodeo de Javier Milei en la indignación.

Finalmente, el conductor redondeó en alusión al presidente: "Disculpe la metáfora, con todo respeto, pero cuando lo veo a usted, desaforado, odiando a todos; tengo miedo. Porque me acuerdo de Toto, que era el mono este. Esa sensación de odio, animal, resentido, sin comprensión. Porque el hombre dialoga, busca consenso. Quién le enseñó a usted que maltratando a todo el mundo lo íbamos a querer, ¿Trump?, que cada tanto liga un balazo en la cabeza, lo odia medio Estados Unidos. Hágase querer hermano".