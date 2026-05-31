Inglaterra quería el mismo predio de Kansas que Argentina: el particular motivo por el que FIFA se lo dio a la Scaloneta

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y, mientras las selecciones ultiman detalles para afrontar la máxima cita del fútbol, comenzaron a conocerse algunas particularidades de la organización del torneo. Una de ellas tiene como protagonista a la Selección argentina , que contará con una de las bases de entrenamiento más destacadas de Estados Unidos durante su estadía en Kansas City .

La FIFA confirmó esta semana las instalaciones que utilizarán las 48 selecciones participantes y la elección de la Albiceleste no pasó inadvertida. Además de tratarse de un complejo de primer nivel, trascendió que otra potencia mundial también tenía interés en instalarse allí.

El dato cobra aún más relevancia porque esa selección era Inglaterra , que finalmente deberá trabajar en otro predio de la misma ciudad mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para defender el título obtenido en Qatar 2022.

Según informó Radio La Red, la Selección argentina fue beneficiada por el sistema de asignación implementado por la FIFA para distribuir las bases operativas del Mundial 2026 . De acuerdo con la información surgida desde Kansas City, Inglaterra también pretendía utilizar el Centro de Entrenamiento del Sporting KC, considerado uno de los complejos de alto rendimiento más importantes de Estados Unidos.

Sin embargo, la Albiceleste terminó obteniendo la prioridad en la elección por un particular motivo: su posición en el ranking FIFA .

De esta manera, Argentina tendrá como centro de operaciones el Centro de Entrenamiento del Sporting KC, mientras que Inglaterra trabajará en el Swope Soccer Village, también ubicado en Kansas City.

El búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026. El búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026. Video: @tapiachiqui

La Scaloneta ya viajó a Kansas City para el Mundial

Gran parte de la delegación argentina viajó durante la madrugada del domingo hacia Kansas City para comenzar la etapa final de preparación antes del debut mundialista. Entre los integrantes que partieron desde Buenos Aires se encuentran miembros del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, futbolistas de la lista definitiva y todo el personal médico, administrativo, de prensa, utilería, seguridad y cocina.

La Selección argentina rumbo a Kansas City para la Copa del Mundo. La Selección argentina rumbo a Kansas City para la Copa del Mundo. Video: @Argentina

El resto de los convocados, entre ellos Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, tenía previsto sumarse horas más tarde directamente en territorio estadounidense para completar el plantel.

Además, el seleccionado afrontará dos amistosos de preparación antes de su estreno en la Copa del Mundo. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo se disputará tres días después en Alabama.

Argentina hará base en Kansas City durante buena parte del torneo y debutará allí el 16 de junio frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. Posteriormente, continuará su participación en la fase inicial con dos encuentros programados en Dallas ante Austria y Jordania, en busca de avanzar a las instancias decisivas y defender la corona mundial obtenida en Qatar.