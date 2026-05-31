Jordania, rival de Argentina, cayó 4-1 con Suiza: concierto de errores y un insólito penal vía VAR
Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J, recibió un duro cachetazo en su anteúltima prueba antes del Mundial 2026.
Mientras la Selección argentina viajaba rumbo a Kansas City para iniciar su preparación, uno de sus rivales del Grupo J mostró una versión preocupante. Este domingo por la mañana, Jordania recibió un duro cachetazo a 11 días para el comienzo del Mundial 2026: fue goleado 4-1 como visitante de Suiza en su anteúltimo amistoso.
Atento, Argentina: Jordania fue superado ampliamente por Suiza, que lo goleó 4-1
El combinado asiático, que tendrá su primera su vez en una Copa del Mundo, jugó un partido para el olvido en el estadio Sankt Gallen. El resultado se empezó a romper al minuto 27 cuando el VAR intervino para sancionar un polémico penal sobre Remo Freuler, se metió un piscinazo cuando el arquero fue a buscar la pelota abajo. Aunque poco le importó eso a Breel Embolo, que agarró la pelota y estampó el 1-0.
Ese gol fue el comienzo del derrumbe. Apenas seis minutos después, Dan Ndoye apareció por el centro de una defensa jornada que dejó un hueco enorme en el fondo y definió con tranquilidad para ampliar la ventaja. Y, como si fuera poco, el tercero llegó antes del cierre del primer tiempo: otra discutida infracción, esta vez sobre Embolo, que detectó el VAR y derivó en un nuevo penal que fue convertido por Granit Xhaka.
Para el complemento, Jordania movió el banco, metió nueve cambios y mostró una leve mejora. De hecho, logró llegar al descuento a través de Fakhouri, quien descontó con un potente remate a los siete minutos y le dio algo de aire a los dirigidos por Jamal Sellami.
Sin embargo, Suiza volvió a encontrar espacios con facilidad liquidó la historia a los 34 minutos del segundo tiempo gracias a Christian Fassnacht, que definió una contra para establecer el 4-1 definitivo.
Así, uno de los rivales que tendrá Argentina en la fase de grupos (lo enfrentará el 27 de junio en la última fecha del Grupo J) dejó varias señales de alerta y falencias defensivas que seguramente serán analizadas por Lionel Scaloni en los próximos días. Ahora, Jordania tendrá una última prueba antes del Mundial: se medirá ante Colombia el 7 de junio. A estar atentos...