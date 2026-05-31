Jordania, rival de Argentina, cayó 4-1 con Suiza: concierto de errores y un insólito penal vía VAR

Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J, recibió un duro cachetazo en su anteúltima prueba antes del Mundial 2026.

Jordania y una durísima derrota antes del Mundial: fue goleado 4-1 por Suiza en un amistoso.

Mientras la Selección argentina viajaba rumbo a Kansas City para iniciar su preparación, uno de sus rivales del Grupo J mostró una versión preocupante. Este domingo por la mañana, Jordania recibió un duro cachetazo a 11 días para el comienzo del Mundial 2026: fue goleado 4-1 como visitante de Suiza en su anteúltimo amistoso.

Atento, Argentina: Jordania fue superado ampliamente por Suiza, que lo goleó 4-1 El combinado asiático, que tendrá su primera su vez en una Copa del Mundo, jugó un partido para el olvido en el estadio Sankt Gallen. El resultado se empezó a romper al minuto 27 cuando el VAR intervino para sancionar un polémico penal sobre Remo Freuler, se metió un piscinazo cuando el arquero fue a buscar la pelota abajo. Aunque poco le importó eso a Breel Embolo, que agarró la pelota y estampó el 1-0.

Ese gol fue el comienzo del derrumbe. Apenas seis minutos después, Dan Ndoye apareció por el centro de una defensa jornada que dejó un hueco enorme en el fondo y definió con tranquilidad para ampliar la ventaja. Y, como si fuera poco, el tercero llegó antes del cierre del primer tiempo: otra discutida infracción, esta vez sobre Embolo, que detectó el VAR y derivó en un nuevo penal que fue convertido por Granit Xhaka.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2061079936559960232&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN ARGENTINA: la defensa jordana dejó muchos espacios en su fondo y así lo aprovecharon los atacantes de Suiza para el gol de Dan Ndoye en un amistoso previo a la Copa del Mundo.



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Para el complemento, Jordania movió el banco, metió nueve cambios y mostró una leve mejora. De hecho, logró llegar al descuento a través de Fakhouri, quien descontó con un potente remate a los siete minutos y le dio algo de aire a los dirigidos por Jamal Sellami.