Dibu Martínez mostró el vendaje especial en su mano tras la fractura de su dedo anular: ¿llega al debut en el Mundial?

La Selección argentina ya puso en marcha la cuenta regresiva para el Mundial 2026 . Durante las últimas horas, gran parte de la delegación emprendió viaje hacia Estados Unidos para comenzar la concentración previa al certamen en el que intentará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Mientras la mayoría de los convocados partió desde el predio de Ezeiza, otros futbolistas se trasladaron por separado desde distintos puntos del mundo para incorporarse directamente a la base de operaciones en Kansas City. Entre ellos estuvieron Emiliano Martínez y Lisandro Martínez, quienes viajaron juntos desde Inglaterra.

Sin embargo, una imagen compartida durante el vuelo llamó especialmente la atención. El arquero del Aston Villa apareció con un importante vendaje en su mano derecha, una situación que volvió a poner el foco sobre una lesión sufrida recientemente y que podría alterar su preparación para el debut mundialista.

La protección que lució durante el viaje es producto de una lesión reciente. Días atrás, Emiliano Martínez sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League.

Pese al dolor, el marplatense decidió disputar el encuentro y fue una de las figuras en la consagración de su equipo. Tras el partido, explicó la situación en diálogo con ESPN: "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo".

Posteriormente, el propio arquero reconoció que se trató de una experiencia inédita en su carrera. "¿Debería haber estado preocupado? Nunca me había roto un dedo antes, pero estas cosas pasan y estoy orgulloso de defender al Aston Villa", expresó.

Emiliano Dibu Martínez lesión dedo Argentina sigue de cerca la evolución de Dibu Martínez antes del debut mundialista. EFE

Aunque la lesión no reviste gravedad suficiente para poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo, sí requiere cuidados especiales para evitar complicaciones durante las próximas semanas. El Dibu, héroe de Qatar 2022, estará muy justo con los tiempos para el debut de la Albiceleste y llegará con pocos días de trabajo con pelota con su mano derecha.

Por qué no jugaría los amistosos previos al Mundial

La prioridad del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es que el arquero llegue en plenitud física al estreno frente a Argelia. Por ese motivo, todo indica que no será exigido durante la etapa inicial de la preparación.

Argentina disputará dos encuentros amistosos antes del comienzo del torneo: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia. Sin embargo, la presencia de Dibu Martínez en esos compromisos aparece como una incógnita y no se descarta que sea preservado para completar su recuperación.

La decisión apunta a evitar cualquier riesgo innecesario sobre una de las piezas más importantes del equipo. Con apenas unos días de margen entre los amistosos y el debut mundialista, la prioridad pasa por que el arquero llegue en óptimas condiciones al inicio de la competencia.

La Scaloneta ya se prepara para el debut ante Argelia

La delegación argentina comenzó a instalarse en Kansas City, ciudad elegida por la AFA como centro de operaciones durante gran parte del Mundial. Desde allí, el seleccionado llevará adelante los entrenamientos y afrontará la recta final de la preparación.

Entre los futbolistas que viajaron desde Buenos Aires estuvieron Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y Thiago Almada, entre otros. En tanto, Lionel Messi y varios de los jugadores que terminaron recientemente sus compromisos con sus clubes se sumarán directamente en territorio estadounidense.

Los trabajos oficiales comenzarán el 1 de junio y se extenderán hasta la disputa de los dos amistosos programados por el cuerpo técnico. Luego, el plantel volverá a Kansas City para enfocarse exclusivamente en el debut.

El estreno de Argentina en el Mundial 2026 será el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, el conjunto albiceleste enfrentará a Austria y Jordania para completar su participación en el Grupo J, con el objetivo de avanzar a las instancias decisivas y defender la corona obtenida hace cuatro años.