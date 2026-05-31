Legado mundialista: el curioso dato que une a Nico Paz y Giuliano Simeone en la Selección argentina

El caso resulta todavía más particular porque tanto Nico Paz como Giuliano Simeone nacieron en Europa y desarrollaron gran parte de sus carreras fuera de Argentina. Sin embargo, los dos eligieron vestir la camiseta albiceleste, continuando una tradición familiar ligada a la Selección.

Nico Paz la rompe en Italia y es una de los convocados por Scaloni para el Mundial 2026.

Nicolás Paz nació en España y actualmente atraviesa un gran presente en el Como de Italia. El mediocampista ofensivo de 21 años se ganó rápidamente la consideración de Scaloni y terminó metiéndose en la lista definitiva gracias a sus destacadas actuaciones en Europa.

Su padre, Pablo Paz , también tuvo una historia importante en la Selección argentina . El exdefensor jugó durante la década del 90 y fue parte del plantel que disputó el Mundial de Francia 1998 bajo la conducción de Daniel Passarella. Ahora, casi tres décadas después, su hijo volverá a representar al apellido Paz en una Copa del Mundo.

Giuliano Simeone y el legado del Cholo

Giuliano Simeone Giuliano Simeone sigue el legado de su padre en la Albiceleste. @Atleti

El otro caso emblemático es el de Giuliano Simeone. El delantero del Atlético de Madrid seguirá los pasos de Diego "Cholo" Simeone, uno de los futbolistas más representativos de la Selección argentina en los años 90 y principios de los 2000.

El actual entrenador del Atlético de Madrid disputó tres Mundiales con Argentina: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Giuliano, nacido en Italia y criado entre España y Argentina, viene de consolidarse en el fútbol europeo y logró ganarse un lugar tras sus buenas actuaciones en las Eliminatorias Sudamericanas.

Las familias con historia en la Selección

Alexis Mac Allister Selección Argentina Alexis Mac Allister es otro de los futbolistas de la actual Selección argentina que comparte legado familiar con su padre, aunque Carlos no jugó el Mundial. @alemacallister

Más allá de los casos de Paz y Simeone, la Selección argentina tuvo varias duplas de padre e hijo a lo largo de su historia. Entre ellas aparecen los Verón, los Mac Allister, los Solari y los Perotti, aunque ninguno había coincidido con participaciones mundialistas de ambas generaciones.

El Mundial 2026 marcará así un hecho inédito para el fútbol argentino: dos hijos de exjugadores de la Selección buscarán alcanzar con la camiseta albiceleste lo que sus padres no pudieron conseguir en sus respectivas etapas mundialistas.