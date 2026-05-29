Se sorteó el cuadro final de la Copa Sudamericana: en qué instancia podría haber un River-Boca

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definido su cuadro rumbo a la final. Este viernes, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de las fases eliminatorias y tanto River como Boca conocieron cuál será su posible camino en el certamen continental.

River , que avanzó directamente a los octavos de final tras terminar primero en su grupo, enfrentará al ganador de la serie entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. El equipo de Eduardo Coudet definirá la llave como local en el estadio Monumental.

Así se jugarán los playoffs entre los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores.

Boca , por su parte, todavía deberá disputar los playoffs luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores. El Xeneize enfrentará a O’Higgins de Chile buscando un lugar en los octavos de final.

En caso de superar la serie frente al conjunto chileno, Boca se medirá con Recoleta de Paraguay en octavos. De esta manera, Boca quedó ubicado en la parte baja del cuadro y evitó, al menos por ahora, cruzarse rápidamente con River.

Los otros cruces del torneo

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El resto del cuadro dejó varios enfrentamientos atractivos. Botafogo aguardará por Lanús o Cienciano, mientras que Montevideo City Torque enfrentará al vencedor de Nacional y Tigre. Además, Olimpia jugará ante DIM o Vasco da Gama y Sao Paulo espera por Bolívar o Gremio.

También quedaron definidos los cruces entre Macará y el ganador de Universidad Central-Santos, y Atlético Mineiro frente al vencedor de Sporting Cristal-Bragantino. El certamen comenzará su etapa de playoffs inmediatamente después del Mundial 2026.

El posible Superclásico

El cuadro final de la Copa Sudamericana

El sorteo dejó abierta una posibilidad que ya genera expectativa en todo el continente: River y Boca podrían enfrentarse en semifinales de la Copa Sudamericana, repitiendo el histórico cruce de 2014 que terminó con clasificación del conjunto millonario.

Si ambos avanzan hasta esa instancia, la serie comenzaría en la Bombonera y se definiría en el Monumental. Sin embargo, antes deberán atravesar varias fases en un torneo que promete cruces de alto voltaje hasta el final.