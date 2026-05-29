Tigre volvió a sonreír: venció a Alianza Atlético y sigue con vida en la Sudamericana

Tigre logró una clasificación cargada de alivio y desahogo. En una noche decisiva para su futuro continental, el equipo de Diego Dabove derrotó a Alianza Atlético y aseguró su lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 gracias al empate entre América de Cali y Macará en Colombia.

El conjunto de Victoria llegaba al encuentro atravesando uno de sus momentos más delicados de la temporada. Más allá de que acumulaba varios empates, apenas había conseguido una victoria en sus últimos 16 partidos y la impaciencia empezaba a crecer entre los hinchas, que exigían una reacción inmediata en el cierre de la fase de grupos.

La obligación era clara: Tigre debía ganar y esperar una ayuda externa. Finalmente, ambos resultados se combinaron para construir una jornada ideal para el Matador, que consiguió sostenerse en el plano internacional pese a un semestre marcado por la irregularidad.

¡Triunfo y clasificación para el Matador! @catigreoficial le ganó a @alianzasullana_ y sigue en la CONMEBOL #Sudamericana #LaGranConquista pic.twitter.com/50a6UEJm6d

Durante la primera mitad, Tigre mostró nerviosismo: la presión por conseguir el triunfo condicionó al equipo, que tuvo dificultades para encontrar claridad frente a un rival limitado pero ordenado defensivamente.

Sin embargo, todo cambió apenas iniciado el complemento. A los dos minutos del segundo tiempo, Jabes Saralegui sacó un remate cruzado que se desvió en un defensor y terminó junto al palo. El gol desató el festejo en Victoria y transformó completamente el desarrollo del partido.

Con la ventaja a favor y las noticias positivas que llegaban desde Colombia, el conjunto de Dabove ganó tranquilidad, manejó los tiempos y empezó a controlar el encuentro con mayor autoridad.

Un alivio para Tigre

El segundo gol, tras una acción de pelota parada, terminó de sellar una victoria imprescindible para Tigre. Más allá del resultado, el equipo necesitaba recuperar confianza luego de varias semanas marcadas por la frustración y la falta de triunfos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2060192058434883722&partner=&hide_thread=false Jabes Saralegui y Alan Barrionuevo le dieron la clasificación a @catigreoficial



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La clasificación representa además un respaldo importante para Diego Dabove, cuestionado por la caída futbolística del equipo tras un inicio de temporada prometedor. Tigre había arrancado el semestre con expectativas altas, pero el rendimiento comenzó a deteriorarse con el correr de los partidos.

Ahora, el Matador afrontará la segunda mitad del año con el objetivo de recuperar estabilidad y sostener la ilusión continental. Después de una larga etapa de incertidumbre, Tigre consiguió una noche de alivio justo cuando más lo necesitaba.