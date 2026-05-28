Una figura de Brasil, tajante sobre Neymar antes del Mundial: "Que piense primero en su salud y luego en jugar"

En medio de la preocupación por el estado físico de Neymar, un referente de la Selección de Brasil habló al respecto y dejó una frase para analizar. Qué más dijo.

Carlos Henrique Casemiro, concentrado con la Selección de Brasil en vistas al Mundial 2026, afirmó este jueves que Neymar, "primero", tiene que recuperarse de su lesión de grado II en el gemelo, y luego después pensar en jugar y ser "protagonista".

Las declaraciones de Casemiro sobre el estado físico de Neymar "A ningún jugador le gusta estar lesionado, pero ojalá que Neymar y todos los jugadores estén sanos para poder jugar, porque sabemos que necesitamos a todos", dijo en conferencia de prensa el exmediocampista del Manchester United en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, donde se encuentra la Canarinha antes de viajar a la Copa del Mundo.

Casemiro resaltó también la "grandeza" de Ney y su "experiencia" después de haber disputado tres Mundiales y estar a las puertas del cuarto. "Ya ha pasado por muchísimas cosas en el fútbol, pero sin duda puede aportar mucha experiencia. En cuanto al ambiente, todos ahí ya se conocen… Sin duda, la experiencia que tiene, yendo a su cuarto Mundial, sabemos que es importante", indicó el también exjugador del Real Madrid.

Casemiro y Neymar

De nuevo preguntado sobre el atacante del Santos, el referente de Brasil mostró cierto malestar por "tener que hablar de Neymar, Neymar, Neymar" cada vez que se expone antes los micrófonos. "Es como otro jugador dentro del grupo, otro jugador importante dentro del grupo, de los 26. Es un jugador que ahora está recuperándose de su lesión, que estará queriendo volver a entrenar primero", manifestó.