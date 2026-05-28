Julián Álvarez llegó a un acuerdo con el Barcelona: cuánto pide el Atlético de Madrid por su ficha

El Barcelona ya tiene un arreglo contractual con el delantero campeón del mundo y negocia formalmente con el club colchonero. ¿Cuánto vale?

Julián Álvarez, cada vez más cerca de jugar en el Barcelona: hay acuerdo en los términos de su contrato.

La novela entre Julián Álvarez y el Barcelona ya dejó de ser un simple coqueteo y, de a poco, se va transformando en una realidad. En España aseguran que el delantero de la Selección argentina alcanzó un acuerdo contractual con el gigante español y ahora resta resolver la negociación más complicada, la que involucra al Atlético de Madrid.

El movimiento que encendió las alarmas fue una reunión entre Fernando Hidalgo, representante de la Araña, y Deco, director deportivo del club catalán. En dicho encuentro, el exjugador portugués le dejó clarísimo que el Barsa quiere al campeón del mundo como una de las caras de su nuevo proyecto.

El Barcelona golpea fuerte la puerta: ¿cuánto pide el Atlético por Julián Álvarez? Claro, el problema aparece cuando entra en escena el Colchonero. Porque si bien el equipo del Cholo Simeone sabe que el ex River tiene mercado de sobra (lo buscan también el PSG y el Arsenal), tampoco piensa regalarlo. Hace menos de dos años pusieron más de € 75.000.000 para sacarlo del Manchester City y ahora entiende que su cotización disparó: pretenden 150 millones para sentarse a negociar.

Julián Álvarez El rendimiento de Julián Álvarez en Europa lo posiciona como uno de los delanteros más codiciados del mercado. EFE

En Barcelona ven a Julián como el reemplazante ideal de Robert Lewandowski, el legendario 9 polaco que terminó su ciclo en el club tras la última temporada. En paralelo, el Culé acordó el fichaje de Antony Gordon, el delantero del Newcastle de Inglaterra, por una cifra que oscila los 70 millones de euros.