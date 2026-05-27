Barcelona presentó una oferta de €70.000.000 por Julián Álvarez: la respuesta del Atlético de Madrid

Los rumores alrededor de Julián Álvarez dejaron de ser simples especulaciones y comenzaron a transformarse en negociaciones concretas. Según trascendió en España, Barcelona y Atlético de Madrid ya iniciaron conversaciones formales por el delantero argentino, uno de los grandes objetivos del mercado europeo de cara a la temporada 2026/27.

De acuerdo con la información revelada por el periodista español Rubén Uría, el conjunto catalán presentó una primera oferta para intentar quedarse con la Araña. La propuesta habría sido de 70 millones de euros más el pase de Ferran Torres, futbolista cuyo valor de mercado ronda los 50 millones de euros. Sin embargo, tanto Miguel Ángel Gil Marín como Enrique Cerezo rechazaron rápidamente el ofrecimiento.

Desde el lado del Atlético fueron claros: no piensan desprenderse del ex River por una cifra inferior a los 120 millones de euros. La intención del club madrileño es utilizar ese dinero para salir inmediatamente al mercado en busca de un reemplazante de jerarquía, consciente de la importancia que Julián tiene dentro del proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone.

El Barcelona presentó una oferta formal por Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid la rechazó.

Además, en el Colchonero dejaron en claro que no desean extender demasiado las negociaciones ni formar parte de una novela interminable de mercado. La dirigencia pretende resolver el tema rápidamente para avanzar con la planificación del plantel que afrontará la próxima temporada, mientras otros gigantes europeos como PSG también siguen de cerca la situación del campeón del mundo con la Selección argentina.

Julián Alvarez rechazó la propuesta de mejora de contrato del Atlético de Madrid

Mientras avanzan las negociaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid por Julián Álvarez, en España trascendió que el delantero argentino rechazó una propuesta de mejora contractual presentada por el Colchonero, pese a tener vínculo vigente hasta junio de 2030. Dentro del club madrileño interpretan esta decisión como una señal clara de que el ex River pretende cambiar de aire una vez finalizada la temporada.

Aunque el Barcelona aparece como el principal interesado, desde Francia y el Reino Unido aseguran que PSG y Arsenal también avanzarán por la Araña después de la final de la UEFA Champions League que disputarán este sábado en el Puskás Aréna. De esta manera, el campeón del mundo con la Selección argentina se perfila como uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases europeo.