Tras la ida de Costas, 8 titulares de Racing no fueron convocados para la Sudamericana: quiénes son

Chirola Romero, quien asumió como técnico interino en Racing, presentó una lista con la ausencia de varios referentes y repleta de juveniles.

Racing cerrará este miércoles su participación en la Copa Sudamericana con un partido que, en los papeles, vale poco más que el honor. Tras la papelonesca eliminación del certamen y todavía atravesado por el dolor que generó la salida de Gustavo Costas, la Academia recibirá Independiente Petrolero por la última fecha del Grupo E.

¿La principal novedad? Lo hará con Sebastián “Chirola” Romero en el banco como entrenador interino y una lista de convocados con varias ausencias de peso. El cuerpo técnico que está de paso decidió no citar a ocho referentes del plantel para darle lugar a varios chicos que se vienen destacando en la Reserva y podrían tener un rol protagónico.

Entre los que quedaron afuera de la nómina de 23 futbolistas aparecen Marco Di Césare, Agustín García Basso, Marcos Rojo, Gabriel Rojas, Maravilla Martínez, Santiago Solari, Matías Zaracho y Gastón Martirena. En paralelo, aparecen nombres como Gonzalo Escudero, Galo Volpe, Alejandro Tello, Felipe Schaare, Gonzalo Sosa, Francisco Fraga y Ezequiel Pérez, varios de ellos con muchas chances de ser titulares en el Cilindro de Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2059430943237066912&partner=&hide_thread=false La nómina de convocados de Sebastián Romero para enfrentar mañana a Independiente Petrolero. pic.twitter.com/5DeXyCGJHe — Racing Club (@RacingClub) May 27, 2026

El motivo de la ausencia de los referentes de Racing en el cierre de la Sudamericana La decisión tiene una explicación clara: Racing ya no pelea por nada en la Sudamericana y el foco está puesto en el último partido del semestre. Es que la Academia volverá a tener acción el próximo domingo enfrentando a Defensa y Justicia por los 16avos. de final de la Copa Argentina, un objetivo que pasó a tomar mucho más peso tras el golpe internacional y la salida de un ídolo como Costas.