Diego Milito reveló cómo fue la charla con Gustavo Costas y por qué decidió que era "fin de ciclo"

Tras la sorpresiva salida de Gustavo Costas de Racing, Diego Milito habló con los medios y explicó cómo se gestó el despido del DT.

Tras un muy flojo primer semestre del 2026, con un pobre desempeño en el Torneo Apertura y una temprana e inesperada eliminación en fase de grupos de la Copa Sudamericana, Gustavo Costas dejó de ser el director técnico de Racing. Según trascendió este sábado, se trató de una decisión unilateral de Diego Milito.

Esta noticia revolucionó a todo el pueblo blanquiceleste y generó un malestar generalizado por parte de la mayoría de los hinchas y prensa partidaria. Este domingo por la mañana se movilizaron al club para despedir al entrenador e ídolo, que dirigió su última práctica, y manifestaron su bronca contra los jugadores y, especialmente, el presidente del club.

Diego Milito explicó cómo se decidió la salida de Costas Diego Milito explicó cómo se decidió la salida de Costas ESPN El Príncipe hizo oficial la salida de Costas esta mañana en conferencia de prensa, a la que asistió en soledad: "Ayer tuvimos un charla que duró cerca de una hora con Gustavo y Sebastián Saja, en la que analizamos el semestre y los últimos partidos. Desde el clásico con Independiente en adelante pasaron cosas verdaderamente insólitas. Sentíamos que todo lo que venía pasando en el último tiempo era como de un final de ciclo. Gustavo estaba de acuerdo también", explicó en primera instancia.

En ese sentido aseguró que le dolió llegar a esta conclusión: "Es un día muy triste que no pensamos que iba a llegar. Nosotros, los chicos, necesitábamos un aire nuevo, es un final de ciclo, me duele decirlo, pero era algo que había que hacer porque lo pedía este grupo y lo marcaba lo que estamos viviendo".

Y se puso al frente del mal momento que atraviesa el club: "El semestre fue malo. Somos todos responsables, yo como presidente en primer lugar. Me duele tomar esta decisión porque tenemos una gran relación con Gustavo. Pero creíamos que necesitábamos un cambio", remarcó el exgoleador.