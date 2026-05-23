Los 4 técnicos que analiza Milito para reemplazar a Costas en Racing

Tras la salida de Gustavo Costas , en Racing Club ya comenzó la danza de nombres para ocupar el banco de suplentes. Y será una decisión histórica para Diego Milito , que elegirá entrenador por primera vez desde que asumió como presidente.

Mientras la dupla interina conformada por Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued se hará cargo del equipo hasta el cierre del semestre, la dirigencia ya trabaja en silencio buscando al sucesor del entrenador que devolvió a Racing a la gloria internacional.

Hernán Crespo , quien ya recibió un llamado de parte de la dirigencia, aparece como la opción que más seduce a Milito y hoy corre con ventaja. Se encuentra libre desde marzo de 2026, luego de finalizar su ciclo en San Pablo . Antes, también había sonado fuerte para River antes de la llegada de Eduardo Coudet.

Otro de los nombres que gusta mucho en Avellaneda es Nicolás Diez, ex jugador de la Academia y actual DT de Argentinos Juniors. Su trabajo en La Paternal llamó la atención por el estilo competitivo de sus equipos y por la regularidad mostrada en las últimas temporadas, aunque las eliminaciones por penales aparecen como una deuda pendiente.

El Mellizo está con trabajo, pero...

Guillermo Barros Schelotto 16x9 @Velez

La tercera alternativa es Guillermo Barros Schelotto, hoy al frente de Vélez Sarsfield. El Mellizo ya había estado en carpeta de Racing antes de la llegada de Costas y su situación contractual podría abrir una puerta, ya que su vínculo finaliza en diciembre y todavía no renovó.

Micho, ¿una alternativa viable?

Demichelis X @RCD_Mallorca

En las últimas horas también apareció otro nombre fuerte: Martín Demichelis. El exDT de River atraviesa un momento complicado en España después del descenso de Mallorca a la segunda división y quedó apuntado como una alternativa de peso para la dirigencia académica.

La elección no será sencilla para Milito. Racing viene de sufrir un semestre durísimo tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana y el próximo entrenador tendrá la presión de reconstruir rápidamente un equipo golpeado tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.

Por ahora, en Avellaneda no hubo contactos formales, pero la carrera por quedarse con uno de los bancos más calientes del fútbol argentino ya empezó.