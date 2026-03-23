Tras ser echado de San Pablo, Hernán Crespo es candidato a dirigir a un reciente campeón de la Libertadores

Hernán Crespo está en conversaciones con otro equipo grande de Brasil que acaba de quedarse sin entrenador en los últimos días.

Hace unas semanas, Hernán Crespo fue sorpresivamente despedido como director técnico del San Pablo. Esta noticia agarró a todos los fanáticos desprevenidos, puesto que el equipo había comenzado muy bien el año, su juego convencía y estaba puntero en el Brasileirao -actualmente marcha 2°-, por lo que los dirigentes recibieron muchas críticas por esta decisión.

Pese a todo, continúa siendo muy bien considerado y no son pocos los clubes que quieren tenerlo en el banco. Recientemente había sonado como potencial reemplazo de Damián Ayude en San Lorenzo y también fue buscado por Cerro Porteño, aunque ambas posibilidades se esfumaron rápidamente. Pero en las últimas horas apareció en el radar de otro grande que pareciera tener más chaces de hacerse con sus servicios.

Hernán Crespo es candidato a ser el nuevo DT de Botafogo Martín Anselmi Botafogo Botafogo viene de despedir a Martín Anselmi. @martinanselmidt El club en cuestión es el Botafogo, que acaba de quedarse sin DT tras echar este domingo a otro argentino, Martín Anselmi, por malos resultados. Ya hubo un primer acercamiento por parte del elenco carioca y las conversaciones son encabezadas por John Textor, su propietario, quien ya se había mostrado interesado en Valdanito tiempo atrás.

El Fogao tuvo un muy mal comienzo de año. Tras un flojo desempeño en el Campeonato Carioca, tampoco pudo acceder a la fase de grupos de la Libertadores tras caer en la última instancia del repechaje contra Barcelona de Guayaquil, por lo que recayó en la Sudamericana, donde enfrentará a Racing. Además, marcha 17° en el Brasileirao con 6 puntos en 6 fechas jugadas, aunque disputó 2 partidos menos que la mayoría de los equipos.