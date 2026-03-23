Quién es Gustavo Álvarez, el DT que llega a San Lorenzo tras brillar en Chile: su historia y los títulos
El entrenador Gustavo Álvarez fue confirmado en San Lorenzo tras su exitoso paso por el fútbol chileno y asumirá en un contexto complicado.
Ni Guede ni Palermo. San Lorenzo ya tiene nuevo entrenador. Gustavo Álvarez fue confirmado como DT del Ciclón en reemplazo de Damián Ayude y lo hará en un momento complejo del club. No obstante, llega con el respaldo de sus últimos años en el fútbol chileno, donde logró consolidarse y sumar títulos importantes.
Nacido el 24 de noviembre de 1972 en Lomas de Zamora, tuvo una carrera discreta como futbolista, pero encontró su lugar en el banco. Su inicio como entrenador fue casi inesperado: en 2016 asumió de manera interina en Temperley y luego encadenó experiencias en Aldosivi, Patronato y el fútbol peruano, donde dirigió a Sport Boys y Atlético Grau.
San Lorenzo hizo oficial la llegada de Gustavo Álvarez como nuevo DT
En el Tiburón logró el ascenso y ganó el campeonato de la Primera B Nacional (actualmente Primera Nacional). Ya en Primera, logró un 13° puesto en la Superliga 2018/19 que dejó al club a un paso de su primera clasificación a la Copa Sudamericana y lo alejó de la pelea por el descenso.
Sin embargo, su arranque en el torneo siguiente no fue el esperado y decidió dar un paso al costado. Luego tuvo dos experiencias negativas: en Patronato fue despedido tras conseguir apenas dos triunfos en 17 partidos, y en Sport Boys de Perú renunció antes del final del campeonato por problemas salariales.
Chile, el punto de inflexión en la carrera de Gustavo Álvarez
El despegue llegó en 2022, cuando asumió en Atlético Grau. Tras un Apertura irregular, llevó al equipo al tercer puesto en el Clausura, con 37 puntos en 18 partidos, rendimiento que le permitió dar el salto al fútbol chileno.
En 2023 marcó un antes y un después en su carrera al consagrarse campeón con Huachipato, superando por un punto a Cobresal y logrando el tercer título de la historia del club. Ese logro lo llevó a Universidad de Chile, donde ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025. También fue subcampeón, clasificó a la Copa Libertadores 2025 y alcanzó las semifinales de la Sudamericana.
Finalmente, tras caídas las opciones de Pablo Guede y Martín Palermo, Álvarez se impuso en la consideración sobre Julio César Vaccari y asumirá en San Lorenzo en reemplazo de Damián Ayude, con el objetivo de meterse en la fase final del Apertura 2026 y competir en la Copa Sudamericana.