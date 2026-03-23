Quién es Gustavo Álvarez, el DT que llega a San Lorenzo tras brillar en Chile: su historia y los títulos

El entrenador Gustavo Álvarez fue confirmado en San Lorenzo tras su exitoso paso por el fútbol chileno y asumirá en un contexto complicado.

Gustavo Álvarez, el DT que comenzó casi de casualidad y hoy le toca un desafío pesado. Su recorrido y los logros que lo pusieron en el radar de un grande del fútbol argentino.

Ni Guede ni Palermo. San Lorenzo ya tiene nuevo entrenador. Gustavo Álvarez fue confirmado como DT del Ciclón en reemplazo de Damián Ayude y lo hará en un momento complejo del club. No obstante, llega con el respaldo de sus últimos años en el fútbol chileno, donde logró consolidarse y sumar títulos importantes.

Nacido el 24 de noviembre de 1972 en Lomas de Zamora, tuvo una carrera discreta como futbolista, pero encontró su lugar en el banco. Su inicio como entrenador fue casi inesperado: en 2016 asumió de manera interina en Temperley y luego encadenó experiencias en Aldosivi, Patronato y el fútbol peruano, donde dirigió a Sport Boys y Atlético Grau.

San Lorenzo hizo oficial la llegada de Gustavo Álvarez como nuevo DT Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2035866669403291811&partner=&hide_thread=false San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club.El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título… pic.twitter.com/VskG2K0Zrb — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 22, 2026 En el Tiburón logró el ascenso y ganó el campeonato de la Primera B Nacional (actualmente Primera Nacional). Ya en Primera, logró un 13° puesto en la Superliga 2018/19 que dejó al club a un paso de su primera clasificación a la Copa Sudamericana y lo alejó de la pelea por el descenso.

Sin embargo, su arranque en el torneo siguiente no fue el esperado y decidió dar un paso al costado. Luego tuvo dos experiencias negativas: en Patronato fue despedido tras conseguir apenas dos triunfos en 17 partidos, y en Sport Boys de Perú renunció antes del final del campeonato por problemas salariales.

Chile, el punto de inflexión en la carrera de Gustavo Álvarez Gustavo Álvarez, DT de la U de Chile En su primera temporada como DT de la "U" de Chile, Gustavo Álvarez fue subcampeón del torneo de Primera y clasificó a la Copa Libertadores 2025. FotoBaires El despegue llegó en 2022, cuando asumió en Atlético Grau. Tras un Apertura irregular, llevó al equipo al tercer puesto en el Clausura, con 37 puntos en 18 partidos, rendimiento que le permitió dar el salto al fútbol chileno.