La incómoda pregunta a Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo, sobre su simpatía por Independiente: de quién dijo ser hincha

De cara al cierre del Apertura, en el que San Lorenzo se juega su pasaje a playoffs, Gustavo Álvarez fue consultado por su supuesto fanatismo por Independiente.

San Lorenzo no logró imponerse este martes en casa y empató 1-1 contra el Santos de Neymar por la fecha 3 de la Sudamericana. Con este resultado, se mantiene igualmente puntero del Grupo D con 5 puntos. Su próximo partido de Copa será el martes 5 de mayo, pero antes tiene un importante compromiso en el ámbito local.

Es que el sábado se juega la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura en el Nuevo Gasómetro. Un empate le alcanza y le sobra para meterse en octavos de final, aunque una derrota podría dejarlo afuera dependiendo de otros resultados. Enfrente estará Independiente, el cual está un punto abajo del Ciclón en la tabla y por el cual se le atribuye una simpatía deportiva a su DT, Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez negó ser hincha de Independiente Gustavo Álvarez San Lorenzo vs Santos 2026 Gustavo Álvarez aseguró que esa hincha de El Porvenir. EFE El entrenador azulgrana fue consultado precisamente por esta cuestión luego del duelo contra el Peixe: "Es una buena oportunidad para aclarar: mi padre es hincha de Independiente, pero yo soy hincha de El Porvenir, lo declaro. Él me llevaba los sábados a El Porvenir y el domingo a Independiente. A veces a Racing, a Lanús, por vivir cerca y ser una familia muy futbolera. Si hay un club por el que sufrí, sufro y quiero que le vaya bien es El Porvenir", aseguró en conferencia de prensa.

Previamente, se había referido a los importantes compromisos que tiene por delante San Lorenzo tanto en el ámbito local como internacional: "Sé que para clasificar nos quedan tres escalones en Copa Sudamericana y uno en el torneo nacional, sigo mirando los dos objetivos con el mismo optimismo desde mi llegada", apuntó al respecto.