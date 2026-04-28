Por qué Neymar llegó con una bolsa de Boca al hotel donde se concentra Santos para jugar ante San Lorenzo

Neymar dio la nota este lunes por la noche al bajar del micro con una bolsa de Boca, en la previa del duelo de hoy contra San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

Neymar está en el país para jugar hoy contra San Lorenzo por la fecha 3 de la Sudamericana. Será su primer partido en Argentina después de casi 11 años, desde que lo hiciera por última vez en 2015 con Brasil por Eliminatorias, y el segundo a nivel clubes, desde que visitara a Vélez con el Santos en la Libertadores 2012.

Su presencia generó un gran furor entre los fanáticos argentinos, quienes siempre manifestaron en su amplia mayoría mucho respeto y admiración por el crack brasileño. Esto se pudo observar este lunes por la noche, cuando cientos de personas lo esperaron en el hotel donde se alojó el Peixe en la previa del duelo de este martes frente al Ciclón para tratar de sacarse fotos y pedirle algún que otro autógrafo.

Neymar bajó del micro con una bolsa de Boca Neymar bajó del micro con una bolsa de Boca Allí hubo un detalle que llamó la atención y exaltó aún más (al menos a una buena parte) de los asistentes, que es que Ney bajó del micro con una bolsa de Boca Juniors. Esto tuvo que ver con que su equipo, al llegar al país, fue hospedado en Casa Amarilla para realizar los entrenamientos de cara al compromiso del martes.

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Allí, en la sede xeneize, además de las prácticas, el ex Barcelona fue agasajado por la dirigencia y personal del club disponibles -las figuras más importantes no estaban presentes ya que viajaron a Brasil por el partido de esta noche contra Cruzeiro- y recibió algunos obsequios, entre los que se incluyen una camiseta titular azul y oro con el 10 y el nombre de Juan Román Riquelme.