La desafiante advertencia de una figura de San Lorenzo a Neymar a días de su visita al Nuevo Gasómetro

San Lorenzo consiguió un triunfo clave frente a Platense en Vicente López y se acomodó en la pelea por la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura. En un duelo directo, el equipo de Gustavo Álvarez mostró carácter y se llevó tres puntos que pueden pesar mucho de cara a la última fecha contra Independiente.

Sin demasiado tiempo para relajarse, el foco rápidamente pasó a la Copa Sudamericana. Este martes a las 19, el Ciclón recibirá a Santos en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha del Grupo D, donde los de Boedo llegan como líderes con cuatro unidades y la chance de seguir consolidándose en lo más alto.

No obstante, el partido tendrá un condimento especial: la presencia de Neymar , que genera expectativa tanto en los hinchas como dentro del plantel. En ese contexto, uno de los que se animó a anticipar el cruce fue nada menos que Johan Romaña .

Lejos de achicarse con el crack brasileño, el zaguero azulgrana dejó una frase que ya empezó a calentar la previa. “Adentro de la cancha somos todos rivales y, si toca meterle, le vamos a meter”, advirtió el colombiano tras la victoria 1-0 frente al Calamar.

Más allá de eso, Romaña también puso el acento en el rendimiento colectivo y el esfuerzo del grupo para salir adelante en momentos complejos. “Quiero agradecerles a estos gladiadores que en la adversidad siempre trabajan. Pudimos extraer eso. Metimos y nos llevamos un triunfo”, remarcó.

Con ese envión anímico, San Lorenzo busca sostener su buen presente y seguir creciendo en ambos frentes. El objetivo inmediato está claro: meterse en los playoffs del Apertura y, al mismo tiempo, hacerse fuerte en la Copa. Por eso, el duelo ante el Santos de Neymar aparece como un escenario ideal para dar una muestra de carácter en plena recta final.