Chiquito Romero fue sorprendido viendo el partido de un club grande en la cancha: cuál es
Tras haber colgado los guantes a mediados de marzo, Sergio Romero disfrutó de un partido del Torneo Apertura. ¿A qué equipo fue a ver?
El regreso de Sergio Romero a Avellaneda no pasó desapercibido. A poco más de un mes de anunciar su retiro, el exarquero fue visto en las tribunas del Cilindro para presenciar el empate 1-1 entre Racing y Barracas Central por la fecha 16 del Torneo Apertura.
Su presencia no pasó desapercibida por el contexto: Chiquito había quedado en el centro de la polémica con los hinchas de la Academia por su decisión de jugar en Boca Juniors en su regreso al país en 2023. Incluso, fue silbado en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores de ese mismo año, donde encima fue figura en los penales que le dieron la clasificación al Xeneize en la cancha del club donde se formó.
Video: Chiquito Romero dijo presente en el empate entre Racing y Barracas Central
A sus 39 años, y ya alejado de las canchas, Romero eligió volver a donde todo empezó. En Racing debutó en Primera y dio sus primeros pasos antes de construir una carrera que lo llevó a Europa y a la Selección argentina, con la que logró el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014.
El tramo final de su carrera lo encontró en Argentinos Juniors, aunque sin demasiado brillo. La derrota por penales frente a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina 2025 -cometió un grosero error- marcó un antes y un después: tras ese golpe, dejó de ser considerado por Nicolás Diez y poco tiempo después confirmó su retiro definitivo.