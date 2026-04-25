Chiquito Romero fue sorprendido viendo el partido de un club grande en la cancha: cuál es

Tras haber colgado los guantes a mediados de marzo, Sergio Romero disfrutó de un partido del Torneo Apertura. ¿A qué equipo fue a ver?

Chiquito Romero hizo su estreno en el arco de Argentinos y fue clave en el 3-1 ante Newell's.

El regreso de Sergio Romero a Avellaneda no pasó desapercibido. A poco más de un mes de anunciar su retiro, el exarquero fue visto en las tribunas del Cilindro para presenciar el empate 1-1 entre Racing y Barracas Central por la fecha 16 del Torneo Apertura.

Su presencia no pasó desapercibida por el contexto: Chiquito había quedado en el centro de la polémica con los hinchas de la Academia por su decisión de jugar en Boca Juniors en su regreso al país en 2023. Incluso, fue silbado en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores de ese mismo año, donde encima fue figura en los penales que le dieron la clasificación al Xeneize en la cancha del club donde se formó.

Video: Chiquito Romero dijo presente en el empate entre Racing y Barracas Central Chiquito Romero volvió al Cilindro y vio desde la tribuna el Racing 1-1 Barracas. Chiquito Romero volvió al Cilindro y vio desde la tribuna el Racing 1-1 Barracas. Video: TNT Sports

A sus 39 años, y ya alejado de las canchas, Romero eligió volver a donde todo empezó. En Racing debutó en Primera y dio sus primeros pasos antes de construir una carrera que lo llevó a Europa y a la Selección argentina, con la que logró el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014.