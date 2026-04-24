El fuerte cantito de los hinchas de Racing contra la CD de Diego Milito tras el empate ante Barracas

Racing no levanta, igualó 1-1 ante Barracas Central y por primera vez hubo cantos contra la comisión directiva que encabeza Diego Milito.

Racing no pudo con Barracas, complicó su clasificación y hubo cantos contra la Comisión Directiva por primera vez en la era Milito.

Racing Club volvió a tropezar en un momento clave. El 1-1 ante Barracas Central en el Cilindro no solo complicó sus chances de clasificación, sino que además desató la bronca de los hinchas, que por primera vez apuntaron directamente contra la dirigencia encabezada por Diego Milito.

“La comisión, la comisión, se va a la p… que lo parió", bajó con fuerza desde las tribunas, en un canto cargado de bronca que apuntó directamente a la conducción del club. Un mensaje claro que refleja el malestar por el presente del equipo.

Racing empató con Barracas y el Cilindro estalló contra la dirigencia El cántito de los hinchas de Racing tras el empate con Barracas El cántito de los hinchas de Racing tras el empate con Barracas. @Sacostaracing El equipo de Gustavo Costas había mostrado una mejor cara en el primer tiempo, donde dominó y generó situaciones. Sin embargo, en el complemento se desdibujó, perdió el control del partido y terminó cediendo puntos que pueden pesar mucho en la recta final del Torneo Apertura.

El resultado dejó a la Academia en la octava posición con 20 puntos, apenas dentro de la zona de clasificación, mientras que Barracas quedó séptimo con 21. Pero más allá de la tabla, lo que marcó la noche fue el clima que se vivió tras el pitazo final: un hecho inédito que no había ocurrido nunca en un año y medio de la actual gestión.

Del apoyo a la bronca total en el Cilindro Pasacalles Racing