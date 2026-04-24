Conmoción en el vóley: a los 42 años murió Micaela Vogel, exjugadora de la Selección argentina

La Federación del Voleibol Argentino anunció este viernes el fallecimiento de Micaela Vogel tras luchar durante un largo tiempo contra una grave enfermedad.

El vóley argentino está de luto. Este viernes 24 de abril murió Micaela Ivon Vogel, exjugadora de Las Panteras, la Selección argentina de vóley, luego de luchar contra una grave enfermedad durante el último tiempo. Tenía 42 años.

Nacida en Villa Iris, provincia de Buenos Aires, el 12 de enero de 1984, se desempeñó a lo largo de su carrera en las posiciones de punta receptora y de central. Con apenas 18 años, logró con Las Panteras la primera clasificación en la historia a un Mundial femenino, en la edición de Alemania 2002.

El comunicado de la FeVA por la muerte de Micaela Vogel Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/2047693537412559323?s=20&partner=&hide_thread=false La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad



Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias



QEPD — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) April 24, 2026

"La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, exjugadora de Selección que venía luchando contra una grave enfermedad. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias", informó la FeVA esta tarde en sus redes sociales. El velatorio se llevará a cabo en la Cochería Caramuto, ubicada en Avenida Independencia 3899, en el barrio porteño de Almagro, hasta la medianoche del viernes 24 y el sábado 25 de 9 a 11 de la mañana, hora en la que el cortejo fúnebre se dirigirá al Cementerio de la Chacarita, donde sus restos serán cremados.

Vogel se formó deportivamente en GEBA y en 2002, tras finalizar la secundaria, emigró a Italia, donde jugó en distintos clubes de Primera y Segunda División. En 2007 regresó a Argentina y defendió los colores de equipos como San Lorenzo, River y Gimnasia y Esgrima La Plata.