La argentina Solana Sierra firma otro sólido triunfo y avanza en el WTA 1000 de Madrid

La argentina Solana Sierra prolongó su gran semana en el WTA 1000 de Madrid y avanzó a los dieciseisavos de final tras superar con autoridad a la polaca Magdalena Frch. Con parciales de 6-2 y 6-1, firmó una actuación convincente de principio a fin.

Primera victoria @WTA de este viernes @sierra_solana sigue brillando en la Caja Mágica y ya está en la tercera ronda del #MMOPEN . pic.twitter.com/ecDJPQ5XFm

A sus 21 años, la tenista sudamericana volvió a destacarse ante rivales de jerarquía y sumó su segundo triunfo frente a jugadoras del Top 50, un dato que refleja su crecimiento competitivo en el circuito. El dominio mostrado en la cancha le permitió resolver el encuentro sin sobresaltos.

El paso por Madrid marca un punto de inflexión en su temporada. Luego de llegar con una racha de resultados adversos, la argentina encontró en la Caja Mágica el escenario ideal para recuperar confianza y encadenar victorias.

Un presente en alza para Solana Sierra

En su debut, Sierra ya había mostrado señales positivas al vencer a la ucraniana Dayana Yastremska. Luego, confirmó su crecimiento con una actuación dominante ante Frch, quien acumula ahora una serie negativa de resultados en el circuito.

Sin antecedentes entre ambas, el cruce fue ampliamente favorable para la argentina, que impuso condiciones desde el inicio con solidez desde el fondo de la cancha y una gran efectividad en los puntos clave.

En la próxima instancia, Sierra se medirá con la ganadora del duelo entre la turca Zeynep Sönmez y la española Cristina Buca, en busca de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del calendario.