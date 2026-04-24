Rechazan la apelación del United y Lisandro Martínez deberá cumplir una exagerada sanción
El organismo disciplinario confirmó la decisión arbitral y Lisandro Martínez deberá completar la suspensión establecida por reglamento.
La FA (The Football Association) rechazó la apelación presentada por el Manchester United y confirmó la expulsión de Lisandro Martínez, quien deberá cumplir la sanción completa. El defensor argentino había visto la tarjeta roja tras una acción revisada por el VAR durante un reciente partido de la liga inglesa.
El zaguero fue expulsado en la derrota ante el Leeds United, luego de protagonizar una acción en la que tomó del pelo a un rival. En primera instancia, el árbitro no advirtió la infracción, pero la revisión tecnológica modificó su decisión.
Tras observar la jugada en el monitor, el juez optó por mostrar la tarjeta roja directa, lo que derivó en una sanción automática que luego fue revisada por una comisión independiente.
Los partidos que se perderá Lisandro Martínez
El organismo evaluador consideró que la decisión arbitral fue correcta y calificó la acción como negligente, motivo por el cual corresponde una sanción de tres encuentros, tal como establece el reglamento para este tipo de conductas.
De esta manera, Martínez ya cumplió una fecha en la victoria frente al Chelsea FC y no estará disponible en los próximos compromisos ante Brentford FC y Liverpool FC.
El argentino, dirigido por Michael Carrick, será una baja sensible para su equipo en encuentros clave del calendario.