Rechazan la apelación del United y Lisandro Martínez deberá cumplir una exagerada sanción

La FA (The Football Association) rechazó la apelación presentada por el Manchester United y confirmó la expulsión de Lisandro Martínez , quien deberá cumplir la sanción completa. El defensor argentino había visto la tarjeta roja tras una acción revisada por el VAR durante un reciente partido de la liga inglesa.

El zaguero fue expulsado en la derrota ante el Leeds United , luego de protagonizar una acción en la que tomó del pelo a un rival. En primera instancia, el árbitro no advirtió la infracción, pero la revisión tecnológica modificó su decisión.

La insólita roja a Lisandro Martínez en Manchester United.

La insólita roja a Lisandro Martínez en Manchester United

Tras observar la jugada en el monitor, el juez optó por mostrar la tarjeta roja directa, lo que derivó en una sanción automática que luego fue revisada por una comisión independiente.

El organismo evaluador consideró que la decisión arbitral fue correcta y calificó la acción como negligente, motivo por el cual corresponde una sanción de tres encuentros, tal como establece el reglamento para este tipo de conductas.

Lisandro Martínez le tiró el pelo a Calvert-Lewin en manchester United vs Leeds Lisandro Martínez recibió una exagerada sanción. EFE

De esta manera, Martínez ya cumplió una fecha en la victoria frente al Chelsea FC y no estará disponible en los próximos compromisos ante Brentford FC y Liverpool FC.

El argentino, dirigido por Michael Carrick, será una baja sensible para su equipo en encuentros clave del calendario.