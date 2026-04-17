La exagerada sanción que recibió Lisandro Martínez tras su expulsión por tirarle el pelo a un rival

Lisandro Martínez vio la roja en el último partido de Manchester United contra Leeds por tironearle el rodete a Dominic Calvert-Lewin en una disputa.

Lisandro Martínez volvió a jugar el pasado lunes en el equipo titular de Manchester United tras recuperarse de su última lesión. Pero lo que era una gran noticia a tan poco tiempo del Mundial, rápidamente se vio opacada por una insólita acción de juego que lo tuvo a él como protagonista.

Durante el arranque del segundo tiempo del partido contra el Leeds United, antes de los 10 minutos, el árbitro del encuentro, tras ser llamado por el VAR, decidió expulsar al campeón del mundo por un supuesto tirón de pelo a Dominic Calvert-Lewin en una disputa.

La insólita expulsión de Lisandro Martínez en Manchester United - Leeds La insólita roja a Lisandro Martínez en Manchester United La insólita roja a Lisandro Martínez en Manchester United. ESPN Esta acción, muy discutida por Licha y sus compañeros, se dio en un momento clave en el que los Red Devils caían 2-0 (el partido terminaría 2-1) y los condicionó para ir por la remontada. Y como si no fuera suficiente, desde la Premier League le aplicaron una muy dura sanción.

Lisandro Martínez fue sancionado con 3 partidos sin poder jugar, una medida que resulta exagerada considerando que usualmente suelen dar 2 encuentros afuera por este tipo de infracciones. Además, en este caso se puso en cuestión si este "agarrón" ameritaba una expulsión, pero desde la Federación fueron inflexibles.