De qué país son los jugadores de cada selección del Mundial 2026 y quiénes son los dos nacionalizados de Argentina

En medio de la expectativa por el Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, son muchas las selecciones —48 en total— que cuentan con uno o más jugadores nacionalizados. En las últimas horas, se conoció un listado con los países de nacimiento de los futbolistas que integran cada plantel, y Argentina aparece con dos casos.

Cada vez son más los seleccionados que recurren a jugadores nacionalizados , ya sea para sumar variantes, potenciar el equipo o competir en el máximo nivel. En esta edición, además, el fenómeno se amplifica por la ampliación del torneo: habrá 16 selecciones más que en Qatar 2022.

Dentro del listado de 40 equipos analizados, hay algunas particularidades para destacar. Selecciones como Sudáfrica, Austria, Brasil, Colombia, Panamá, Arabia Saudita, República Checa y Países Bajos no cuentan con jugadores nacionalizados entre sus convocados. El resto, en cambio, tiene al menos un futbolista nacido en otro país.

La Selección de Brasil es una de las selecciones que no cuenta con jugadores nacionalizados.

Lo sorprendente de esta lista es que el país con más nacionalizados es Curazao, justamente una de las selecciones que participará por primera vez en un Mundial. El equipo dirigido por el neerlandés Dick Advocaat cuenta con 25 jugadores nacidos en Países Bajos. El único futbolista nacido en Curazao es Tahith Chong.

Los argentinos que representan a otros países

Entre los jugadores nacionalizados también aparecen seis futbolistas argentinos que representarán a otros seleccionados. Santiago Giménez jugará para México; es hijo del exdelantero de Boca Christian Giménez. En Paraguay estarán Juan José Cáceres, Alejandro Romero Gamarra y Andrés Cubas. En Ecuador aparece Hernán Galíndez, actual arquero de Huracán. Finalmente, el otro argentino nacionalizado es Fernando Muslera, histórico arquero de Uruguay y actual jugador de Estudiantes.

paraguay mundial arce Paraguay cuenta con tres jugadores argentinos y nacionalizados paraguayos.

Qué jugadores de Argentina son nacionalizados

Una de las sorpresas es que Argentina tendrá dos futbolistas nacionalizados, es decir, jugadores que no nacieron en el país y que además disputarán su primer Mundial con la Selección.

Uno de ellos es Nicolás Paz, el joven de 21 años nacido en Tenerife. Es hijo de Pablo Paz, defensor que disputó el Mundial de 1998 con Argentina. El otro caso es Giuliano Simeone, hijo de Diego Simeone, quien jugó los Mundiales de 1994, 1998 y 2002. El hijo del Cholo nació en 2002 en Roma, cuando su padre se desempeñaba en la Lazio.