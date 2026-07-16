Exasesor de Margaret Thatcher pidió quitarles la visa a futbolistas argentinos de la Premier League

La victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Mientras el equipo celebraba la clasificación, una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” apareció entre los jugadores y trasladó la disputa desde el campo de juego hasta la agenda política británica.

La escena ocurrió después del triunfo por 2-1 conseguido en Atlanta. Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso estuvieron entre los futbolistas que sostuvieron la bandera, que habría llegado desde una de las tribunas. Las imágenes circularon en redes sociales y despertaron críticas de dirigentes y analistas conservadores del Reino Unido. El episodio también provocó un pedido oficial para que intervenga la FIFA.

Una de las reacciones más duras fue la de Nile Gardiner, antiguo colaborador de Margaret Thatcher y actual director del Margaret Thatcher Center for Freedom de la Heritage Foundation. El analista calificó la escena como una manifestación “antibritánica” y reclamó que los futbolistas argentinos de la Premier League que hubieran participado pierdan sus visas de trabajo.

Gardiner no mencionó nombres ni presentó una denuncia formal. Su planteo quedó expresado en una publicación de X que se viralizó poco después del encuentro. Allí sostuvo que debía existir “tolerancia cero” frente al episodio. El reclamo alcanzó potencialmente a varias figuras de la Selección argentina que compiten en clubes ingleses, aunque hasta el momento ninguna autoridad migratoria británica comunicó medidas contra los jugadores. El perfil oficial de Gardiner confirma que trabajó como investigador y asesor de política exterior en la oficina privada de Thatcher.

La controversia escaló este jueves cuando el Gobierno del Reino Unido respaldó una investigación de la FIFA. El secretario de Negocios británico, Peter Kyle, consideró que la exhibición de la bandera fue inapropiada para un acontecimiento deportivo y remarcó que las manifestaciones políticas deben permanecer fuera de los estadios.

Desde Downing Street también reiteraron la posición británica sobre el archipiélago y apoyaron el pedido para que el organismo revise la conducta de los futbolistas. La FIFA prohíbe la exhibición de mensajes políticos durante sus competiciones y cuenta con antecedentes de sanciones por consignas relacionadas con disputas territoriales.

Una disputa histórica que volvió al fútbol

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, bajo administración británica y denominadas Falkland Islands por el Reino Unido. La disputa derivó en la guerra de 1982, que dejó más de 900 muertos entre ambos países. Más de cuatro décadas después, el tema continúa atravesando las relaciones diplomáticas y suele reaparecer en acontecimientos deportivos.

No es la primera vez que una bandera con esa consigna genera consecuencias dentro del fútbol internacional. En 2014, la FIFA multó a la AFA después de que la Selección argentina mostrara un mensaje similar antes de un amistoso frente a Eslovenia. Ahora, la celebración posterior al triunfo ante Inglaterra volvió a colocar el reclamo argentino en el centro de una controversia que mezcla deporte, política y memoria histórica.