La tremenda cábala "oculta" de Lionel Messi tras ganarle a Inglaterra e ir por otra final de Mundial

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó un detalle llamativo en las redes sociales de Lionel Messi . Después del triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra, el capitán publicó en Instagram exactamente el mismo mensaje que había compartido tras la victoria sobre Croacia en las semifinales de Qatar 2022, un gesto que inevitablemente remite a la consagración obtenida días después ante Francia.

No se trata de una frase parecida ni de un texto con pequeñas modificaciones. El posteo es exactamente el mismo, palabra por palabra, lo que permite establecer un llamativo paralelismo entre ambos momentos: dos semifinales ganadas, dos clasificaciones a una final del mundo y un mensaje idéntico publicado por el capitán argentino.

Tras la victoria sobre Inglaterra, Messi escribió: "¡A la final! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. ¡Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo! Vamos Argentina carajo! Todos Juntos". Es el mismo texto que había publicado en diciembre de 2022, luego del 3 a 0 sobre Croacia y antes de disputar la final que terminaría con Argentina levantando la Copa del Mundo frente a Francia.

Aunque el mensaje fue exactamente el mismo, hubo un detalle que cambió entre ambas publicaciones. En diciembre de 2022, Messi acompañó el texto con diez fotografías de la clasificación a la final frente a Croacia.

Esta vez, tras el triunfo frente a Inglaterra, eligió compartir ocho imágenes. Es la única diferencia visible entre dos publicaciones que, por el contexto y el contenido, parecen replicar una misma fórmula antes de disputar una final mundialista.

Messi: "Es muy lindo vivirlo otra vez"

Además del posteo en Instagram, Messi expresó su felicidad por haber clasificado una vez más a la final de un Mundial. "Es muy lindo vivirlo otra vez", afirmó luego del encuentro. El capitán también sostuvo: "Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos". Además, reveló que durante el himno comenzaron a "sentir cosas diferentes y especiales" y celebró haber podido "dejar afuera" al seleccionado inglés.

Argentina buscará la cuarta estrella ante España

Con el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra, la Selección argentina disputará una nueva final del Mundial. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el estadio MetLife de Nueva York.

La Albiceleste irá en busca de la cuarta estrella y del segundo título mundial consecutivo. En la previa del partido decisivo, el posteo de Messi dejó un detalle imposible de pasar por alto: en modo cabulero, el capitán eligió repetir exactamente el mismo mensaje que antes de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022. ¿Elijo creer?