La pícara complicidad entre Lionel Messi y Sofi Martínez que es viral en las redes y emocionó a todos
Entre risas y con una gran sintonía, la dupla dejó atrás las viejas especulaciones y celebró con una original reversión del himno de la tribuna.
La clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial 2026 desató una fiesta total. En medio de los festejos sobre el césped tras vencer a Inglaterra, Sofi Martínez volvió a lograr una de las declaraciones más comentadas y virales del torneo junto al capitán, Lionel Messi.
La periodista se acercó al diez para analizar el histórico triunfo y el camino recorrido por el plantel liderado por Lionel Scaloni. Sin embargo, tras las preguntas sobre el juego, el encuentro derivó en un momento sumamente distendido que dejó en evidencia la excelente sintonía que existe entre ambos, despejando cualquier rumor del pasado.
Una nota con mucha complicidad entre Messi y Sofi Martínez
Sofi decidió ponerle humor a la nota y le propuso completar una de las canciones más populares que adoptó la hinchada albiceleste en esta cita mundialista. Con una sonrisa cómplice, la cronista le dejó la frase servida al aire: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de...".
Lejos de esquivar la propuesta, el astro rosarino se sumó al juego con absoluta soltura. Entre risas, el capitán completó el verso de manera autorreferencial: "Por la última de Leo", una humorada que rápidamente inundó las plataformas digitales.
El gesto no solo generó carcajadas en la transmisión en vivo, sino que se convirtió en una de las postales más compartidas por los fanáticos. De esta forma, el mejor jugador del mundo y la reconocida periodista demostraron una vez más su buena relación profesional con un momento descontracturado que ya forma parte de la mística de la Scaloneta.